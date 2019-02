OTI Greentech AG vollzieht beschlossene Aktienzusammenlegung DGAP-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme OTI Greentech AG vollzieht beschlossene Aktienzusammenlegung 25.02.2019 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. OTI Greentech AG vollzieht beschlossene Aktienzusammenlegung Berlin, 25. Februar 2019 - Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A0HNE89), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Ingenieur- und Technologiedienstleistungskonzern, setzt nun die auf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 beschlossene Kapitalherabsetzung um. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses der Gesellschaft. Der Ex-Tag der Kapitalherabsetzung ist der 25. Februar 2019. Die Umstellung der Notierung an der Börse wird voraussichtlich ebenfalls zum 25. Februar erfolgen. Die zusammengelegten Aktien werden ab diesem Tag unter der neuen ISIN DE000A2TSL22 gehandelt. Durch die Kapitalherabsetzung wird das Grundkapital der OTI Greentech AG 1.798.602,00 Euro betragen nach zuvor 34.173.438,00 Euro. Mit der Kapitalherabsetzung soll die Kapitalmarktfähigkeit der Gesellschaft wieder hergestellt werden, auch im Hinblick auf eine potenzielle Wandlung der ausstehenden Wandelanleihen über 2,9 Mio. Euro. Vorläufige Zahlen zur Geschäftsentwicklung 2018 wird die OTI Greentech AG voraussichtlich im März veröffentlichen. Über OTI Greentech AG OTI Greentech bietet weltweit Produkte und Dienstleistungen für die Maritime-, Infrastruktur- und die Öl- & Gas-Industrie an. OTI Greentechs patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften OTI Greentech Innovative Solutions und Uniservice Unisafe verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung. OTI Greentech Innovative Solutions bietet innovative umweltfreundliche Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontaminierung von Öl-basierenden Verunreinigungen an und ist Inhaber der patentierten ECOSOLUT Produktlinie. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Technologielösungen und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Der OTI Greentech Konzern hat aktuell über 20 Mitarbeiter in Europa und den USA. Die Aktien der OTI Greentech AG sind an der Düsseldorfer Börse notiert (WKN A0HNE8). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland. Kontakt: OTI Greentech AG Joe Armstrong, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-51 Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt 25.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A0HNE89 WKN: A0HNE8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780521 25.02.2019 ISIN DE000A0HNE89 AXC0098 2019-02-25/10:05