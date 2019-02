Der Schweizer Pharmakonzern Roche sichert sich mit dem Kauf des US-Unternehmens Spark Therapeutics für etwa 4,3 Milliarden US-Dollar ein Standbein im Bereich der Gentherapie. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten bereits ihre Zustimmung gegeben, teilte Roche am Montag in Basel mit. Die Transaktion soll noch im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Das Angebot von 114,50 US-Dollar je Spark-Aktie entspricht den Angaben zufolge einem Aufschlag von 122 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Gegenüber dem bisherigen Rekordhoch der Spark-Aktie von Anfang Juli 2018 liegt die Prämie noch bei 19 Prozent.

Im Rahmen des Übernahmevertrages werde Roche umgehend ein Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien von Spark Therapeutics unterbreiten, hieß es weiter. Spark Therapeutics wiederum werde seinen Aktionären die Annahme der Offerte empfehlen.

Die Übernahme sei für Roche mit Sicherheit interessant, da der Konzern sich auch verstärkt auf die Behandlung von seltenen Krankheiten ausrichte, schrieb UBS-Analyst Jack Scannell in einem ersten Kommentar. Gerade hier könnten Gentherapien eine entscheidende Rolle spielen. An der Börse reagierte die Roche-Aktie am Morgen gleichwohl verhalten und gab zuletzt knapp 0,80 Prozent nach.

Spark Therapeutics ist vor allem auf Gentherapien für genetisch bedingte Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie und neurodegenerative Krankheiten spezialisiert. Aus dem Unternehmen kommt etwa die Gentherapie Luxturna zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von vererbbarem Sehverlust. In Europa hatte sich der Roche-Konkurrent Novartis Anfang 2018 über eine Lizenzvereinbarung mit Spark die Rechte gesichert, Luxturna außerhalb der USA entwickeln und vertreiben zu dürfen.

Aktuell wichtigster Kandidat von Spark in der klinischen Entwicklung ist eine neuartige Gentherapie zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A. Auch Roche selbst ist mit seinem Mittel Hemlibra stark in der Behandlung von Hämophilie aktiv./hr/AWP/tav

ISIN CH0012005267 CH0012032048

