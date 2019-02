Hannover (www.anleihencheck.de) - Zwischenzeitlich geriet der Australische Dollar erneut bis 0,71 USD unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Ein Auslöser seien die reduzierten Wachstumsprognosen der RBA gewesen. So würden die Notenbanker für 2019 von einem Plus von noch 2,5% statt den bisher prognostizierten 3,25% ausgehen. Insbesondere der Preisrückgang auf dem Immobilienmarkt mit den Auswirkungen auf die Bautätigkeit und den privaten Konsum bereite der Notenbank Sorgen. In diesem Kontext habe die RBA ihren "Tightening Bias" aufgegeben. Entsprechend habe sie die seit Mitte 2016 währende Phase unveränderter Leitzinsen verlängert. Die Analysten hätten ihre Prognose angepasst und würden nun für die kommenden zwölf Monate mit einer Beibehaltung der Leitzinsen rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...