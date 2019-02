Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aus charttechnischer Sicht steht in der neuen Handelswoche der seit Oktober bestehende Trend im Fokus, denn der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat diesen ungeachtet der Gewinne am Freitag ins Visier genommen, so die Analysten der Helaba.Dessen Unterstützungslinie verlaufe heute zusammen mit der 21-Tagelinie bei 165,99. Sollten diese auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, würde sich der Ausblick deutlich eintrüben. Zur Vorsicht würden Indikatoren wie MACD und Stochastik mahnen, welche gen Süden gerichtet seien. Zudem würden ein rückläufiger ADX und das Kursmomentum auf eine nachlassende Kraft des Aufwärtsimpulses schließen lassen. Unterhalb der Trendlinie würden die Analysten die nächsten Haltemarken bei 165,84/86 und in der Zone 165,22/52 lokalisieren. Auf Hürden stoße der Bund-Future bei 166,73/75. Darüber liege das Kontrakthoch bei 166,83. Die Trading-Range liege zwischen 165,90 und 167,00. ...

