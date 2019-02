Wien (www.anleihencheck.de) - Datenseitig steht in der laufenden Woche eindeutig die erste Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2018 (Do.) im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die sonst übliche Schnellschätzung sei wegen des Government Shutdowns Ende Januar ausgefallen. Die bisher vorliegenden monatlichen Konjunkturdaten würden auf einen weniger starken Zuwachs der Wirtschaftsleistung hindeuten als im zweiten und dritten Quartal. Die Analysten der RBI würden mit einem Plus von annualisiert rund 2% p.q. rechnen. Einem nochmals sehr soliden Plus bei den privaten Konsumausgaben dürfte ein deutlich dämpfender Effekt aus den Lagerinvestitionen gegenüberstehen. ...

