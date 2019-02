IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund-Capital-Kunde Wildflower Brands bei Oscars 2019

Vancouver (British Columbia), 24. Februar 2019. Redfund Capital Corp. (CSE: LOAN, Frankfurt: O3X4, OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Produkte seines Kunden Wildflower Brands für den Four Seasons Hollywood Swag Bag bei den Oscars 2019 ausgewählt wurden. Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN, OTC: WLDFF) wurde 2012 in Vancouver (Kanada) gegründet.

Seine Produkte bieten die synergetischen Wirkungen von Pflanzen und deren Extrakten und werden in den USA in GMP-Anlagen hergestellt sowie von unabhängigen Labors auf Qualitätssicherung und akkurate Kennzeichnung geprüft. Wildflower wurde ausgewählt, um Geschenke für die Nominierten, Moderatoren und Talente bereitzustellen, die während der Oscars 2019 im luxuriösen Four Seasons Hotel Los Angeles übernachten. Das Talent wird seine Hollywood Swag Bag-Luxusartikel in den komfortablen Hotelzimmern vor der Show erhalten. Der Swag Bag beinhaltet in diesem Jahr eine Auswahl an CBD-Produkten von Wildflower und beide auf Hanf basierenden CBD-Produkte enthalten weniger als 0,03 Prozent THC. Der einzigartige Cool Stick bietet eine schnelle und bequeme Linderung von Muskel-, Gelenk- und Rückenschmerzen und der CBD Healing Stick wurde mit therapeutischen ätherischen Ölen wie Arnika und Wintergrün formuliert, um akute und chronische Schmerzen und Entzündungen zu bekämpfen (www.buywildflower.com).

Das Inkubatorprogramm von Redfund Capital beinhaltet Marketinginitiativen sowie die Präsentation der Marken unserer Kunden, um diesen dabei zu helfen, sich weltweit zu etablieren. Das Unternehmen schätzt sich glücklich, mit Karen Lee, Founder von Kaleidoscope Health und Ripped Femme, zusammenzuarbeiten, die bei der Formulierung und Entwicklung von Ernährungsprodukten eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen kann. Sie ermöglichte es, dass die Produkte von Wildflower in einem Geschenkpaket für Talente bei den Oscars 2019 präsentiert werden (www.rippedfemme.com).

Es ist aufregend zu sehen, wie beliebte kanadische Unternehmen wie Wildflower auf der globalen Bühne auftreten, zumal CBD-Produkte auf dem US-Einzelhandelsmarkt massentauglich werden. Ich möchte Karen für diese Marketingmöglichkeit danken und freue mich auf ihre weitere Unterstützung bei den Beschleunigungs- und Inkubatorprogrammen von Redfund. Die Präsentation der Markenprodukte unserer Kunden ist der Schlüssel zu deren Erfolg, sagte Meris Kott, CEO von Redfund Capital Corp.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 bzw. info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

