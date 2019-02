Pressemitteilung der SAF-Holland S.A.:

Wechsel an der Unternehmensspitze: SAF-HOLLAND ernennt Alexander Geis zu neuem CEODer Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. stellt sich personell neu auf. Nach acht Jahren an der Spitze der Gruppe legt der derzeitige CEO Detlef Borghardt (56) sein Amt als Vorsitzender des Management Boards der Gruppe nieder. Die SAF-HOLLAND S.A. hat sich mit Detlef Borghardt einvernehmlich auf eine Beendigung seiner Tätigkeit für die Gruppe zum 26. Februar 2019 verständigt. Detlef Borghardt wird seine Funktionen als CEO mit sofortiger Wirkung an Alexander Geis (45) übergeben, der heute im Management Board für die Region EMEA und den globalen Einkauf verantwortlich ist. "Detlef Borghardt hat SAF-HOLLAND in den vergangenen Jahren mit großer Tatkraft und Expertise zu seiner heutigen Größe und internationalen Bedeutung als integrierter Zulieferer geführt. In dieser Zeit hat er wichtige Weichen für die Zukunft der Gruppe gestellt und ein robustes Fundament für die weitere Unternehmensentwicklung geschaffen", sagte Martina Merz, Vorsitzende des Board of Directors. "Im vergangenen Jahr hat SAF-HOLLAND erstmalig ...

