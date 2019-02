Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Tappy Techs Token-Bezahllösungen können quasi aus jeder Uhr eine sichere Kredit- oder Debitkarte machen. Damit haben Nutzer mehr Bezahlmöglichkeiten zur Auswahl. Der batterielose Chip lässt sich in praktisch jedes Uhrenarmband integrieren und mit Tappys Universal Passive Provisioning Unit (UPPU) tokenisieren. Auf diese Weise öffnet sich der florierende Markt für mobilen Zahlungsverkehr, der noch von digitalen Geräten der neuen Generation beherrscht wird, für traditionelle Uhrenhersteller.



Wayne Leung, CEO von Tappy Tech, sagte: "Wir sind stolz auf den Start unserer Wearable Token Services Platform zusammen mit Timex Group und den großen Kartenanbietern Visa & Mastercard. Ich bin überzeugt, dass Tappys Tokenisierungsplattform sowie unsere patentierten Lösungen für Authentifizierung und Provisionierung ein Richtungsgeber für die traditionelle Uhrenbranche sein werden. Mit ausgeklügelten Algorithmen ist sichergestellt, dass unsere Lösung auch ohne Batterie zuverlässig funktioniert und jedes Produkt, in das unsere Technologie integriert wird, seine Ästhetik behält. Darauf legen unsere Uhrenpartner großen Wert."



Mit dem neuen Produkt sind Marken in der Lage, die Welt der Mode und die Welt der Technologie miteinander zu verschmelzen und Verbrauchern eine schnelle, einfache und bequeme Bezahlmethode anzubieten. Irgendwann könnten Wearables des täglichen Lebens die Kreditkarte ersetzen.



Brian Pemberton, Group VP Advance Products bei Timex Group, sagte: "Innovative Technologie wird bei Armbanduhren der Timex Group schon immer ganz groß geschrieben. Mit Tappys Tokenisierungslösung können wir unsere bezahlfähigen Geräte weltweit verkaufen. Das Highlight der neuen Lösung ist Tappys UPPU zur Tokenisierung von nicht aufladbaren Geräten wie traditionellen Uhren".



Timex Group entwirft, produziert und vermarktet innovative Uhren auf der ganzen Welt. Timex Group ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Middlebury (Connecticut, USA), das mehrere operative Niederlassungen betreibt und weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmen der Timex Group bilden zusammen eine der größten Uhrenmanufakturen der Welt und stellen Uhren unter verschiedenen namhaften Marken her, darunter Timex, Nautica, Guess, GC, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus und Ted Baker.



Tappy Technologies (Tappy Tech oder "Tappy") ist ein weltweit führender Integrator von tragbaren Bezahllösungen mit Verbindungen zu Banken und Kartennetzwerken. Sein operatives Geschäft erstreckt sich auf Nordamerika und die Regionen APAC und EMEA. Tappys digitale White-Label-Angebote und Hardwarelösungen sind uneingeschränkt vertrauenswürdig und durch Branchenstandards zertifiziert, darunter PCI und EMVCo.



