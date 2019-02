Pirna (ots) - Gleich zu Beginn des Jahres 2019 gibt es bei DENQBAR schon wieder richtig etwas zu feiern, denn es ist schon wieder passiert: DENQBAR hat einen prestigeträchtigen Preis errungen. Dieses Mal aber nicht für eines der erfolgreichen Produkte, sondern für die große Arbeitgeberattraktivität der DENQBAR GmbH.



Der bekannte TOP JOB-Award wurde vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) gemeinsam mit der Universität St. Gallen entwickelt, sodass er wissenschaftlich fundiert ist. Seit 2002 wird das Siegel lediglich an äußerst qualitätsbewusste Unternehmen verliehen, bei denen eine attraktive und gesunde Arbeitsplatzkultur ein besonders hohes Gut ist.



Als Mentor des TOP JOBs fungiert seit Jahren kein Geringerer als Bundeswirtschaftsminister a. D. Wolfgang Clement. Deshalb ist man bei DENQBAR zu Recht stolz darauf, dass diese wohl nachhaltigste und aussagekräftigste Auszeichnung auf dem deutschen Markt gleich beim ersten Versuch errungen werden konnte.



Dazu sagt Herr Jörg Schwarzwälder, Geschäftsführer der DENQBAR GmbH: "Nur mit allseitiger Begeisterung sowie einer attraktiven Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen kann das Unternehmen Erfolg haben. Diese Prämierung belegt eindrucksvoll, dass wir uns mit dieser Philosophie auf dem richtigen Weg befinden. Zugleich ist sie Ansporn, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch in Zukunft weiter auszubauen."



Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.topjob.de/ oder https://www.denqbar.com/blog/Bei-DENQBAR-gibt-s-TOP-JOBs/b-260/



Über die DENQBAR GmbH



Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.



DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.com



OTS: Denqbar GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109234.rss2



Pressekontakt: William Güttler Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 (0) 3501 / 7929830 Fax: +49 (0) 3501 / 7929574 william.guettler@denqbar.de