Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain in einer zweiten Reaktion auf das Zahlenwerk des Baustoffkonzerns auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 31 Euro, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie von Analyst Gregor Kuglitsch hervorgeht. Einmaleffekte verwässerten die Gewinnqualität, hieß es nun./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-25/10:52

ISIN: FR0000125007