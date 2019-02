SHOPiMORE AG: Shopimore AG beantragt Insolvenzverfahren DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Insolvenz SHOPiMORE AG: Shopimore AG beantragt Insolvenzverfahren 25.02.2019 / 10:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ingolstadt, den 25.02.2018 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) sieht sich leider gezwungen, heute beim Amtsgericht Ingolstadt einen Insolvenzantrag einzureichen. Eine für März bevorstehende Bedienung eines Darlehens sowie Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Nussbaum Medien rund um die aus SHOPiMOREs Sicht ungerechtfertigte Vertragsauflösung durch Nussbaum führten dazu, dass SHOPiMORE seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Die Tochtergesellschaften mc-mycard GmbH (Hamburg), IK Innovative Kartensysteme GmbH und SHOPiMORE GmbH (beide Hitzendorf, Österreich) sind von der Insolvenz nicht betroffen. Weiters hat der Aufsichtsrat mit heutigem Datum der Zurücklegung des Vorstandsmandats durch Martin Hinteregger per 15.2.2019 zugestimmt. Der Schritt erfolgte aus persönlichen Gründen. Über SHOPiMORE AG: SHOPIMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPIMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung. www.shopimore.de Kontakt: Martin Kahr martin@shopimore.at Tel.: +43 (0) 676 840562614 25.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOPiMORE AG Münzbergstraße 6 85049 Ingolstadt Deutschland E-Mail: martin.hinteregger@shopimore.at Internet: www.shopimore.at ISIN: DE000A2BPK42 WKN: A2BPK4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780561 25.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A2BPK42 AXC0118 2019-02-25/10:56