Transfer per Maserati, Privatstrand und ein einzigartiges Urlaubserlebnis



Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Als perfektes Urlaubsziel für Gruppen, Familien oder Paare, die auf der Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit sind, bieten die Villen des The Ritz-Carlton, Bahrain (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/bahrain/off ers/villa-escape) ultimativen Luxus und Komfort im Nahen Osten. Die Villen befinden sich inmitten üppiger Gärten, sind nur wenige Schritte vom Strand entfernt und bieten einen herrlichen Blick auf den Persischen Golf: Damit schaffen sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Diskretion und Privatsphäre und bieten den Gästen die Möglichkeit, das authentische Bahrain zu entdecken.



Der Aufenthalt beginnt stilvoll: Im luxuriösen Maserati werden die Gäste vom Flughafen zum Hotel gebracht, bevor sie in einer der Strandvillen ein Glas Champagner genießen. Diese bieten entweder Platz für bis zu sechs Erwachsene, andere wiederum sind ideal für einen romantischen Aufenthalt zu zweit oder für kleine Familien von zwei bis vier Personen. Neben großzügigen Schlafzimmern, einem privaten Pool und einer sonnenverwöhnten Terrasse verfügen die Villen über einen 24-Stunden-Butlerservice, der sicherstellt, dass den Gästen wirklich jeder Wunsch erfüllt wird, egal, ob es sich dabei um ein reichhaltiges Frühstück in der Villa oder einen Boottrip bei Sonnenuntergang an Bord der "Pearl 1" des Ritz-Carlton in Bahrain handelt.



Wenn sie sich nicht gerade in der Privatsphäre Ihrer Villa entspannen, genießen die Gäste des Ritz-Carlton, Bahrain die Wellnesslandschaft und seinen authentischen Hammam, das hochmoderne Fitnesscenter, eine private Insel, die zu Fuss ueber eine Bruecke oder Ruderboot vom Hotel aus erreicht werden kann, sowie die 11 Bars und Restaurants des Resorts. Neu 2019: Unerschrockene Gäste können über den Golf zur nahe gelegenen Insel Jarada fahren und sich für ein paar Stunden wie ein Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel fühlen. Auf einem einsamen Streifen aus feinem weißem Sand, der nur einige Stunden pro Tag zugänglich ist, bevor die Flut ihn wieder verschluckt, genießen sie ein authentisches Picknick im Stil Bahrains.



Das exquisite City Resort liegt nur drei Kilometer von den geschäftigen Suqs, den Marktvierteln, und dem edlen Stadtzentrum von Manama entfernt. Jede einzelne Villa spiegelt die unverkennbare Raffinesse der Marke The Ritz-Carlton wider, kombiniert mit den entspannten Vibes der Meeresküste. Jede Villa ist in modernem und gleichzeitig natürlichem Stil gehalten und verfügt über feine Baumwollbettwäsche mit Fadendichte 600 und weiche Federbettdecken, eine eigene, große Badewanne mit luxuriösen Asprey Produkten, einem privaten Außenpool mit Sonnendeck, einer herrlichen Aussicht auf den glitzernden Golf und Zugang zum eigenen Privatstrand.



Der Preis für eine Villa mit einem Schlafzimmer beginnt um ca. 1.100 EUR pro Nacht. Villen mit zwei Schlafzimmern gibt es ab ca. 1.500 EUR pro Nacht und für eine Villa mit drei Schlafzimmern liegen die Preise bei rund 1.750 EUR pro Nacht.



Alle Preise beinhalten einen 24-Stunden-Butlerservice, Frühstück in der Villa, eine zweistündige Bootsfahrt, zwei 60-minütige Massagen, einen luxuriösen Flughafentransfer mit dem Maserati sowie der exklusive Zugang zur Club Lounge im 7. Stockwerk.



Weitere Informationen oder Reservierungen finden Sie auf http://ww w.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/bahrain/offers/villa-escape



The Ritz-Carlton, Bahrain (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/bahrain) befindet sich im Viertel Al Seef in Manama, Bahrain. Um weitere Informationen zu erhalten oder Ihren Aufenthalt oder ein Abendessen zu buchen, wählen Sie die (800) 00995, rufen Sie das Hotel direkt unter (+973) 1758 0000 an oder besuchen Sie die The Ritz-Carlton-Website auf ritzcarlton.com/bahrain. Folgen Sie dem Hotel auf Facebook (https://www.facebook.com/ritzcarltonbahrain/) und Instagram (https://www.instagram.com/ritzcarltonbahrain/?hl=en) über@ritzcarltonbahrain und beteiligen Sie sich über die Hashtags RCMemories RitzCarltonBahrain an der Diskussion.



Über The Ritz-Carlton, Bahrain



Das 5-Sterne-City Resort mit 245 Zimmern liegt inmitten von rund 8 Hektar üppiger Gärten und goldener Sandstrände am Persischen Golf und ist eines der luxuriösesten Reiseziele in Bahrain. Hier tauchen die Gäste in die lokale Kultur ein, lassen sich von einer außergewöhnlichen Küche verwöhnen und erkunden die schillernde Hauptstadt Manama, die Luxus pur sowie außergewöhnliche Erlebnisse verspricht. Neben den Zimmern der Kategorie Deluxe bietet das Resort 31 Suiten und 42 Club-Level-Zimmer sowie 23 gut ausgestattete Villen am Meer, eigenem Infinity-Pool, 24-Stunden-Butlerservice und Blick auf das offene Meer.



Das Resort, das sich an anspruchsvollste Gourmets richtet, bietet moderne und internationale kulinarische Erlebnisse in seinen preisgekrönten Restaurants, darunter: Cantina Kahlo (mexikanisch), Nirvana (indisch), Plums (Steakhouse), La Plage und Bar de la Plage (Strandcafé), Thai (asiatische Fusionsküche und Sushi), La Med (Mittelmeerküche) und Primavera (italienisch). In der Lobby Lounge und in der Ritz Gourmet Lounge werden in entspannter Atmosphäre Kaffee und Desserts à la carte serviert, während der Burlington Club in anspruchsvollem Ambiente Vintage-Spirituosen, Premium-Zigarren, moderne Cocktails (und Mocktails) sowie leichte Snacks bietet. Zudem kann rund um die Uhr im Zimmer gespeist werden.



Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des Resorts gehören ein privater Strand, der um eine Lagune mit eigener Insel angelegt ist, Außen- und Innenpools, eine preisgekrönte Ritz-Carlton-Wellnesslandschaft, der Royal Beach Club, die erhöht gelegene Ritz-Carlton Club® Level-Lounge mit Panoramablick auf den Persischen Golf, ein neu gestalteter Yachthafen, ein 24-Stunden-Fitnesscenter, ein Paddle-Boarding- und Kajakverleih, das Ritz Kids-Clubhouse, Tennis und Squash-Plätze, ein Business Center, eine Flamingo-Lagune, eine Conciergerie mit Les Clefs d'Or® Chef Concierge, Herren- und Damenfriseursalons und einer Einkaufspassage mit sechs Luxusboutiquen. Neben zahlreichen Angeboten für die Freizeitgestaltung bietet das Resort auf über 20.000 Quadratmetern Meeting-, Konferenz- und Hochzeitsräume. Neu im Raumportfolio sind die Pavillons Masaya und Arena. Weitere Informationen über das The Ritz-Carlton, Bahrain erhalten Sie per Telefon unter (800) 00995, das Hotel direkt erreichen Sie unter (+973) 1758 0000, über ein Reisebüro oder auf der The Ritz-Carlton-Website: ritzcarlton.com/Bahrain.



Über The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC



The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) ist Teil der Marriott International, Inc. und betreibt derzeit mehr als 100 Hotels sowie über 45 Eigentumsanlagen in 30 Ländern und Gebieten. Für weitere Informationen oder Reservierungen besuchen Sie die Unternehmenswebsite http://www.ritzcarlton.com. Die aktuellsten Informationen zu dem Unternehmen finden Sie auf news.ritzcarlton.com (http://news.ritzcarlton.com/), und um sich an den Live-Unterhaltungen zu beteiligen, folgen Sie dem Hashtag RCMemories auf Facebook (https://www.facebook.com/ritzcarlton/), Twitter (https://twitter.com/RitzCarlton) und Instagram (https://www.instagram.com/ritzcarlton/). The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). The Ritz-Carlton ist stolz darauf, an Marriott Bonvoy, dem neuen Treueprogramm von Marriott, teilzunehmen, das die Programme Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest® (SPG) ablöst. Das Reiseprogramm bietet Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio an globalen Marken, Erlebnisse mit dem Programm Marriott Bonvoy Moments sowie unvergleichliche Vorteile wie beispielsweise Punkte für kostenlose Hotelaufenthalte und Übernachtungen, mit denen schließlich der Elitestatus erreicht werden kann. Um sich kostenlos anzumelden oder weitere Informationen zu dem Programm zu erhalten, besuchen Sie MarriottBonvoy.marriott.com (https://www.marriott.com/loyalty.mi).



