Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach einer Pressekonferenz des finnischen Netzwerkausrüsters angesichts der Mobilfunkmesse in Barcelona auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Nokia habe sich sehr optimistisch gezeigt für die Möglichkeiten des neuen Mobilfunkstandards 5G, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren wollten dies aber auch im Zahlenwerk sehen. Die Aktie bleibe sein bevorzugter Wert im Sektor, so der Experte./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 02:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-02-25/11:15

ISIN: FI0009000681