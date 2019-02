Hamburg (ots) -



Verdrängte Konflikte aus der Vergangenheit bestimmen den neuen Fall der NDR "Polizeiruf 110"-Kommissare Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner). Christian von Castelberg dreht die Folge "Nimmermüd" noch bis zum 19. März in Rostock und Hamburg.



Dem Regisseur sind die beiden Ermittler gut vertraut: Er hat bereits vier andere Krimis mit dem Ermittler-Duo in Szene gesetzt. Für Drehbuchautor Markus Busch ("Tatort: Borowski und das Fest des Nordens") ist es die erste Arbeit für das Rostocker Team.



Zur Handlung: In Sascha Bukows Armen stirbt der 36-jährige Frank Fischer - und der aufstrebende Rostocker Jungunternehmer Michael Norden (Tilman Strauss), der dabei zugesehen hat, ist auf der Flucht. Bald finden sich Hinweise, dass Norden sich irgendwo in Rostock versteckt hält. König und Bukow treffen sich mit Nordens Jugendliebe Beate (Katharina Behrens), einer Alleinerziehenden, der ihr halbwüchsiger Sohn Jon (Oskar Belton) über den Kopf wächst. Doch sie weiß nach eigener Aussage ebenso wenig über den Verbleib von Norden wie dessen Geliebte Alex (Romina Küper). Die einzige Info: Norden und Fischer waren Schulfreunde. Es wird noch ein langer Tag vergehen, bis klar ist, was wirklich hinter dem Mord an Frank Fischer steckt.



Neben den bereits Genannten spielen u. a. Uwe Preuss (Henning Röder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (Volker Thiesler), Germain Wagner (Stefan Larges), Cornelia Heyse (Martina Scharnow), Stefan Becker (Gunter Engels) u. a.



Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH); Producerin Ilka Förster; Kamera: Martin Farkas. Die Redaktion hat Daniela Mussgiller.



Das Erste zeigt diesen 20. Fall mit Katrin König und Alexander Bukow voraussichtlich im kommenden Jahr.



