Trotz der starken Aufwärtsbewegung in den Indizes konnte der Gold-Future ein neues Jahreshoch erklimmen. In der folgenden Chartanalyse soll geprüft werden, wo wir im Gold stehen. Gold-Future Wochenchart Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...