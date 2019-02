Die Exporo AG emittiert aktuell in hoher Schlagzahl projektbezogene Immobilienanleihen. Über die Tochtergesellschaft Exporo Projekt 77 GmbH wird derzeit eine nachrangige Schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2021 zur Zeichnung angeboten. Die jährliche Verzinsung beträgt 5,0%. Es handelt sich um endfällige Zinsen, die gesamten Zinsen werden also erst mit Rückzahlung des Darlehens ausbezahlt. Das Emissionsvolumen beträgt 3,38 Millionen Euro, die Mindestzeichnung 1.000 Euro.

Emittentin: Die Exporo Projekt 77 GmbH wurde am 14. November 2018 mit einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet. Die Emittentin ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Exporo AG, die die gleichnamige Crowdinvesting-Plattform betreibt. Zum Datum des Prospektes ist die Emittentin ausschließlich mit den Vorbereitungen der Emission dieser Immobilienanleihe befasst.

Finanzierungsstruktur: Ausschließliche Geschäftstätigkeit der Emittentin ist der Erwerb und die Verwaltung einer Darlehensforderung gegen die Wilhelmin GmbH & Co. KG sowie gegen die DCE Real Estate GmbH ("Projektgesellschaften"). Die Darlehensforderung resultiert aus einem Darlehensvertrag, den ein deutsches Kreditinstitut mit den Projektgesellschaften über eine Darlehenssumme von 3,38 Millionen Euro mit einer Mindestlaufzeit bis zum 28. Februar 2021 und einer maximalen Laufzeit bis zum 31. August 2021 abschließen wird. Durch einen zum Datum des Prospekts noch abzuschließenden Kauf- und Abtretungsvertrag wird die Darlehensforderung zu einem Kaufpreis in Höhe der Darlehenssumme an die Emittentin verkauft.

HINWEIS: Weitere Informationen zu dieser Immobilienanleihe finden Sie hier.

Immobilien: Die Immobilie "Wilhelmin" soll in Kürze auf die Projektgesellschaft "Wilhelmin GmbH & Co. KG" übertragen werden. Es handelt es sich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...