Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.02.2019 Kursziel: 22.30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 25 February 2019 Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,30. Zusammenfassung: Im Q2 18/19 stieg der Umsatz um 7,4% auf EUR 116.0 Mio. (Q2 17/18: EUR 108.0 Mio.; FBe: EUR 118.0 Mio.), und das EBIT kletterte um 8,4% auf EUR 14,6 Mio. (Q2 17/18: EUR 13.5 Mio.; FBe:EUR 14.9 Mio.). Die Zahlen lagen nahe bei unseren Erwartungen trotz eines Absatzrückganges in Deutschland, der trotz der Implementierung von Preiserhöhungen weder von uns noch vom Management erwartet wurde. Das Management geht nunmehr fürs Gesamtjahr von stabilen Volumina aus (vorher: eine leichte Absatzsteigerung) aber rechnet weiterhin mit einem höheren Umsatz und einem stabilen EBIT bzw. Konzernüberschuss. Wir haben unsere Prognosen nur geringfügig geändert und behalten unser Kursziel von EUR 22,30 bei. Wir stufen das Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch, weil das Kurspotential aus unserer Sicht nunmehr 25% übertrifft. First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 22.30 price target. Abstract: Q2 18/19 sales rose 7.4% to EUR 116.0m (Q2 17/18: EUR 108.0m; FBe: EUR 118.0m) while EBIT climbed 8.4% to EUR 14.6m (Q2 17/18: EUR 13.5m; FBe:EUR 14.9m). The numbers were close to our expectations despite a volume decline in Germany which neither us nor management had expected despite the implementation of higher prices. Management is now guiding towards stable volume for the full year (previously a slight increase in volume) but continues to expect higher sales and stable EBIT and net profit before minorities. We have made only minor changes to our forecasts and maintain our price target of EUR 22.30. We raise the rating from Add to Buy because the return potential is now over 25%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17605.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

