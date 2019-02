Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn sprach am Montag von einem sehr soliden vierten Quartal des Autobauers. Der negative freie Cashflow hänge zusammen mit der Einführung des Abgasprüfstandards WLTP, die Kennziffer sollte sich aber wieder deutlich verbessern./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039