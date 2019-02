Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Flughafen Wien von 38,50 auf 39,50 angehoben und das Anlagevotum "Accumulate" dabei bekräftigt.

Erste-Analystin Vladimira Urbankova begründet das etwas höhere Kursziel mit der robusten Entwicklung der Passagierzahlen, die vor allem durch eine Geschäftsausweitung im Bereich der Interkontinental- und Billigflüge getrieben werde. Damit habe der Flughafen Wien alle Grundvoraussetzungen gelegt, um seine Einnahmen weiterhin zu steigern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 1,69 Euro für 2018, sowie 1,80 bzw. 1,87 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2018, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Montag zu Mittag notierten die Flughafen-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 35,20 Euro.

ISIN: AT00000VIE62