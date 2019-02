BERLIN (Dow Jones)--Der kommende Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA) will im Dialog mit China und Asien selbstbewußt über zentrale Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit reden und für eine Welt ohne Protektionismus eintreten.

Der Chef des Siemens Konzern, Joe Kaeser, der den APA-Vorsitz am Dienstag von Hubert Lienhard übernehmen wird, sagte, dass Asien und vor allem China eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielten und deren Bedeutung in Zukunft noch ansteigen werde. Besonders der Dialog mit China über zentrale Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit nehme eine Schlüsselrolle ein.

"Es gilt mehr denn je, mit einer einheitlichen und starken Stimme zu sprechen", sagte Kaeser in einer Pressemitteilung des APA. "Deutschland steht wie kaum ein anderes Land für offenen und fairen Handel. In einer von Globalisierung und Digitalisierung geprägten Welt sollten Nationalismus, Protektionismus und Alleingänge keinen Raum haben."

Der scheidende APA-Vorsitzende Lienhard hatte in den vergangenen Wochen in einem Zeitungsinterview kritisierte, dass westliche Firmen noch lange nicht gleichberechtigt seien in China. Bei Amtsantritt habe er anfangs die Hoffnung gehabt, dass durch Handel ein Wandel entstehen könne. Allerdings sei heute ein Wettbewerb der Systeme zu erleben, in dem Chinas staatsgelenkte Marktwirtschaft im Konkurrenz mit der freien westlichen Marktwirtschaft stehe.

Der APA bündelt die asienbezogenen wirtschaftspolitischen Interessen deutscher Unternehmen. Der Vorsitzende des APA wird aus dem Kreis der APA-Mitgliedsunternehmen durch die Präsidenten der APA-Trägerverbände ernannt: dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem Ostasiatische Verein (OAV), dem Außenhandelsverband BGA und dem Bankenverband.

An dem Festakt am Dienstagabend wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2019 05:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.