Dass der Kursverlauf der Aktie von Borussia Dortmund (WKN: 549309) gehörig vom sportlichen Erfolg abhängt, ist jüngst unschwer zu erkennen. Vom Hoch Anfang Februar bei 9,45 Euro entfernte sich das Papier und ist aktuell fast 2 Euro weniger wert.

Dazu kommen nun durchwachsene Zahlen, die am Freitag vergangener Woche mitgeteilt wurden. Wettbewerbsübergreifend gewann der BVB in den letzten 6 Spielen nur einmal (gestern gegen Leverkusen), ansonsten stehen 3 Unentschieden und 2 Niederlagen (u.a. Pokal-Aus gegen Bremen) zu Buche. Der Vorsprung auf Bayern München in der Meisterschaft ist auf 3 Punkte geschmolzen.

Der BVB präsentierte für das erste Geschäftshalbjahr 2018/2019 durchwachsene Zahlen. Quelle: Borussia Dortmund KGaA Investor Relations

Ergebnis- und Umsatzeinbruch im ersten Halbjahr - Besserung in Sicht

Im ersten Halbjahr des bilanzierten Geschäftsjahres 2018/2019 (vom 1. Juli bis 31. Dezember) machte der BVB 256 Millionen Euro Umsatz. Das sind 18% weniger als noch im ersten Halbjahr 2017/2018 ...

