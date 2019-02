Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta014/25.02.2019/11:41) - Die micData AG hat am 22.02.2019 ihre Anteile an der Beteiligung dimensio informatics GmbH an eine Privatperson aus dem Umfeld der Gesellschaft verkauft. Der Erlös der micData setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis zuzüglich einer Darlehensrückführung. Der Verkauf wird der micData etwa das 4-fache des sich auf EUR 45.000 belaufenden Buchwertes einbringen. Die Hälfte der Zahlungen sind innerhalb von vier Wochen fällig. Der Restbetrag verteilt sich auf die folgenden vier Monate.



Zuletzt ist es dem Management der micData AG gelungen, die Dimensio Mitarbeiter im Datenbanken-Consulting zu beschäftigen, nachdem deren Datenbanken-Beschleunigungssoftware am Markt nicht etabliert werden konnte. Damit wurde 2018 voraussichtlich ein operativer Gewinn erzielt. Der führende Mitarbeiter und Berater der Dimensio scheidet allerdings zum März dieses Jahres aus dem Unternehmen aus, daher war nach einer eingehenden Risiko-Chancen-Abschätzung des Vorstands jetzt der perfekte Zeitpunkt zur Veräußerung.



Christian Damjakob, Vorstand der micData AG, erläutert die Transaktion: "Bereits meine Vorgänger haben den Beteiligungswert der Dimensio weitestgehend abgeschrieben. Mit dem positiven Jahr im Rücken ist es mir gelungen, ein Ergebnis zu verhandeln, bei dem die micData vollständig in kurzfristig fälligen Cashbeträgen bezahlt wird. Die Planung der Dimensio, die den Weggang des wichtigsten Mitarbeiters noch nicht berücksichtigt, hat für 2019 einen Umsatz von EUR 0,6 Mio. und weniger als EUR 20.000 Ergebnis vorgesehen. Demgegenüber stellt sich der Exit-Erlös als durchaus erfreulich dar. Durch die Zahlungseingänge haben wir erstmals wieder die Gelegenheit, ohne Druck von Verbindlichkeiten Entwicklung und Wachstum des Kerngeschäfts voranzutreiben."



micData AG wird die Transaktion nutzen, um sich auf das Geschäftsfeld IT-Lösungen für Konzerne mit hohen Cyber-Risiken zu konzentrieren. Neben dem allgemeinen Trend der Digitalisierung spielt für Konzerne die Cyber-Sicherheit, die Beachtung aller Regularien zum Datenschutz, und das Vorhalten der Serverarchitektur in Europa eine immer größere Rolle. Als Produkt, das alle diese Aspekte unterstützt, wird die Desktop-as-a-Service Lösung der Tochtergesellschaft Diso AG in der Schweiz, in den für Datensicherheit hochsensiblen Bereichen von internationalen Unternehmen angewendet.



"Unser Ziel ist es, dieses Produkt, das von den Kunden wegen seiner Flexibilität und User-Freundlichkeit geschätzt wird, vor allem bei weiteren internationalen Konzernen zu platzieren. Mit unseren Key-Accounts konnten wir die Zusammenarbeit schon ausbauen. Zusätzlich sollen weitere Applikationen für die beschriebene Kundengruppe in das Angebot aufgenommen werden. Wenn sich dafür eine Akquisition als sinnvoll erweist oder Finanzierungsmaßnahmen vorteilhaft sein könnten, sind wir durch die kürzlich vollzogene Kapitalherabsetzung und durch den Verkauf der Dimensio gut aufgestellt", so Vorstand Damjakob.



Über die micData AG: Die micData AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Technologie- und Lösungsanbieter im Wachstumsfeld Big Data und Cloud Computing. Die micData hält Mehrheitsbeteiligungen an innovativen, wegweisenden Software- und Serviceunternehmen in diesem Technologiefeld und baut Geschäft und Kompetenzen im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie aus. Der Kernmarkt der micData sind mittelständische Unternehmenskunden und Konzerne in der DACH-Region.



