Aus charttechnischer Sicht brachten die letzten Handelstage und -wochen wenig Neues. Der Aktie fehlt es derzeit ein wenig an Esprit und so dominiert eine Seitwärtsbewegung die Kursentwicklung der Aktie unverändert. Tilray hat die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Dezember-Quartal für den 18. März angekündigt. Da das Unternehmen in der Vergangenheit in puncto Quartalszahlen nicht immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...