Bonn (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche kam es am deutschen Rentenmarkt zu einer Gegenbewegung auf den Renditeanstieg vom Vortag, so die Analysten von Postbank Research.Hätten am Donnerstag noch Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China für eine rückläufige Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen gesorgt, habe der Fokus am Freitag auf den enttäuschenden deutschen Konjunkturdaten gelegen. Zehn- und fünfjährige Bundesanleihen hätten jeweils drei Basispunkte niedriger als am Vortag mit 0,10% beziehungsweise -0,38% rentiert. Bei zehnjährigen US-Treasuries habe sich ein vergleichbarer Renditeabschlag auf 2,66% ergeben. Vor dem Hintergrund der Nachricht, dass die Deadline für US-Zölle auf Importe aus China angesichts von Fortschritten in den Gesprächen wohl über den 1. März hinaus verlängert werde, würden die Renditen heute Morgen moderat anziehen. (25.02.2019/alc/a/a) ...

