ADLER Real Estate AG: Hauptaktionäre bestätigen Unterstützung DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges ADLER Real Estate AG: Hauptaktionäre bestätigen Unterstützung 25.02.2019 / 12:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADLER Real Estate AG: Hauptaktionäre bestätigen Unterstützung Berlin, 25. Februar 2019 - Nach dem überraschenden Rückgang des Aktienkurses Ende letzter Woche hat sich die ADLER Real Estate AG des Rückhalts ihrer Hauptaktionäre versichert. "Weder haben sie Aktien veräußert, noch haben sie die Absicht, das in der näheren Zukunft zu tun," sagte Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG. "Sie alle stehen weiterhin zu unserem Unternehmen, unterstützen unsere aktuelle Strategie des Deleveraging und sind davon überzeugt, dass wir die angestrebte Verbesserung unserer wesentlichen Kennzahlen erreichen werden." Der Kurs der ADLER Aktie war Ende letzter Woche gesunken, nachdem mehr als sechs Prozent des aktuellen Grundkapitals von einem Finanzinstitut im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten worden waren. Diese Aktien hatten in den Händen von Minderheitsaktionären gelegen. Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, sagte: "Die Transaktion hat bedauerlicherweise kurzfristig zu starker Volatilität geführt. Auf lange Sicht sehen wir indes den Vorteil, dass wir neue institutionelle Anleger an Bord haben, die den hohen Discount auf den NAV zum Einstieg genutzt haben und der Aktie zukünftig mehr Liquidität und Momentum geben werden. Kontakt: Tina Kladnik Head of Investor Relations ADLER Real Estate AG Tel: +49 (30) 398018123 t.kladnik@adler-ag.com