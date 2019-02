DGAP-DD: Krones AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 25.02.2019 / 12:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Schawei GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Schadeberg-Herrmann Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Krones AG b) LEI 529900NY2GSZWWUBW049 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006335003 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 66,45 EUR 2392,20 EUR 66,45 EUR 2458,65 EUR 66,45 EUR 265,80 EUR 66,45 EUR 2658,00 EUR 66,40 EUR 2523,20 EUR 66,40 EUR 1859,20 EUR 66,40 EUR 4050,40 EUR 66,40 EUR 796,80 EUR 66,50 EUR 1463,00 EUR 66,50 EUR 3857,00 EUR 66,45 EUR 2458,65 EUR 66,45 EUR 2458,65 EUR 66,45 EUR 2658,00 EUR 66,45 EUR 1860,60 EUR 66,40 EUR 2456,80 EUR 66,40 EUR 199,20 EUR 66,35 EUR 2521,30 EUR 66,30 EUR 4972,50 EUR 66,35 EUR 398,10 EUR 66,35 EUR 3981,00 EUR 66,20 EUR 7679,20 EUR 66,35 EUR 2919,40 EUR 66,40 EUR 4980,00 EUR 66,40 EUR 2324,00 EUR 66,25 EUR 7883,75 EUR 66,30 EUR 2652,00 EUR 66,25 EUR 8943,75 EUR 66,30 EUR 3978,00 EUR 66,35 EUR 5573,40 EUR 66,40 EUR 1394,40 EUR 66,30 EUR 3513,90 EUR 66,30 EUR 4375,80 EUR 66,25 EUR 5233,75 EUR 66,20 EUR 2648,00 EUR 66,20 EUR 2581,80 EUR 66,05 EUR 1387,05 EUR 66,05 EUR 1254,95 EUR 66,15 EUR 2910,60 EUR 66,10 EUR 2842,30 EUR 66,15 EUR 2646,00 EUR 66,25 EUR 3975,00 EUR 66,05 EUR 7199,45 EUR 66,20 EUR 4634,00 EUR 66,45 EUR 4983,75 EUR 66,45 EUR 3388,95 EUR 66,45 EUR 2525,10 EUR 66,50 EUR 7448,00 EUR 66,50 EUR 2726,50 EUR 66,50 EUR 4987,50 EUR 66,50 EUR 1130,50 EUR 66,50 EUR 1130,50 EUR 66,45 EUR 7309,50 EUR 66,45 EUR 265,80 EUR 66,45 EUR 3854,10 EUR 66,50 EUR 66,50 EUR 66,50 EUR 1263,50 EUR 66,50 EUR 199,50 EUR 66,50 EUR 3724,00 EUR 66,50 EUR 1330,00 EUR 67,00 EUR 871,00 EUR 67,05 EUR 670,50 EUR 67,00 EUR 536,00 EUR 67,10 EUR 5032,50 EUR 67,10 EUR 2684,00 EUR 67,10 EUR 3355,00 EUR 67,15 EUR 671,50 EUR 67,10 EUR 872,30 EUR 67,10 EUR 872,30 EUR 67,05 EUR 7509,60 EUR 67,05 EUR 2011,50 EUR 67,05 EUR 2346,75 EUR 67,05 EUR 1139,85 EUR 67,00 EUR 5762,00 EUR 67,00 EUR 4020,00 EUR 67,00 EUR 3484,00 EUR 67,05 EUR 2883,15 EUR 67,00 EUR 2479,00 EUR 67,05 EUR 2614,95 EUR 67,00 EUR 2479,00 EUR 67,05 EUR 7375,50 EUR 66,95 EUR 5289,05 EUR 66,90 EUR 2609,10 EUR 66,85 EUR 2272,90 EUR 66,90 EUR 6690,00 EUR 66,90 EUR 1338,00 EUR 66,90 EUR 2676,00 EUR 67,15 EUR 3558,95 EUR 67,10 EUR 671,00 EUR 67,10 EUR 3355,00 EUR 67,05 EUR 2346,75 EUR 67,10 EUR 2885,30 EUR 67,15 EUR 9803,90 EUR 67,15 EUR 3357,50 EUR 67,20 EUR 940,80 EUR 67,15 EUR 2350,25 EUR 67,10 EUR 2482,70 EUR 67,10 EUR 2482,70 EUR 67,10 EUR 4898,30 EUR 67,05 EUR 402,30 EUR 67,05 EUR 1676,25 EUR 67,05 EUR 1005,75 EUR 67,05 EUR 1475,10 EUR 67,05 EUR 402,30 EUR 67,15 EUR 1141,55 EUR 67,15 EUR 2686,00 EUR 67,20 EUR 3292,80 EUR 67,15 EUR 2148,80 EUR 67,20 EUR 3091,20 EUR 67,10 EUR 2549,80 EUR 67,30 EUR 3365,00 EUR 67,25 EUR 2757,25 EUR 67,30 EUR 6393,50 EUR 67,30 EUR 2893,90 EUR 67,25 EUR 4236,75 EUR 67,15 EUR 4163,30 EUR 67,15 EUR 335,75 EUR 67,15 EUR 5573,45 EUR 67,20 EUR 1545,60 EUR 67,20 EUR 9744,00 EUR 67,20 EUR 873,60 EUR 67,23 EUR 2689,00 EUR 67,20 EUR 3360,00 EUR 67,20 EUR 2352,00 EUR 67,20 EUR 201,60 EUR 67,20 EUR 3158,40 EUR 67,15 EUR 3021,75 EUR 67,15 EUR 2350,25 EUR 67,35 EUR 3434,85 EUR 67,35 EUR 336,75 EUR 67,40 EUR 3437,40 EUR 67,40 EUR 3100,40 EUR 67,50 EUR 5062,50 EUR 67,50 EUR 2632,50 EUR 67,40 EUR 1348,00 EUR 67,45 EUR 3035,25 EUR 67,48 EUR 2699,00 EUR 67,45 EUR 2698,00 EUR 67,50 EUR 13972,50 EUR 67,50 EUR 2362,50 EUR 67,50 EUR 2362,50 EUR 67,50 EUR 3712,50 EUR 67,50 EUR 5602,50 EUR 67,50 EUR 4522,50 EUR 67,50 EUR 3442,50 EUR 67,50 EUR 7965,00 EUR 67,50 EUR 10732,50 EUR 67,50 EUR 2632,50 EUR 67,50 EUR 7830,00 EUR 67,35 EUR 2694,00 EUR 67,35 EUR 2491,95 EUR 67,40 EUR 2493,80 EUR 67,40 EUR 202,20 EUR 67,40 EUR 2493,80 EUR 67,40 EUR 2628,60 EUR 67,40 EUR 2156,80 EUR 67,35 EUR 2491,95 EUR 67,50 EUR 7357,50 EUR 67,50 EUR 2430,00 EUR 67,50 EUR 5400,00 EUR 67,50 EUR 2632,50 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,50 EUR 4522,50 EUR 67,50 EUR 3037,50 EUR 67,45 EUR 7352,05 EUR 67,40 EUR 2426,40 EUR 67,40 EUR 202,20 EUR 67,40 EUR 539,20 EUR 67,50 EUR 10665,00 EUR 67,50 EUR 2632,50 EUR 67,45 EUR 5058,75 EUR 67,45 EUR 10117,50 EUR 67,45 EUR 4991,30 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,45 EUR 2630,55 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,40 EUR 2561,20 EUR 67,45 EUR 3709,75 EUR 67,45 EUR 3237,60 EUR 67,45 EUR 1281,55 EUR 67,45 EUR 1416,45 EUR 67,45 EUR 2900,35 EUR 67,45 EUR 2900,35 EUR 67,45 EUR 3102,70 EUR 67,45 EUR 1146,65 EUR 67,45 EUR 8903,40 EUR 67,45 EUR 2563,10 EUR 67,45 EUR 2495,65 EUR 67,45 EUR 2495,65 EUR 67,40 EUR 2493,80 EUR 67,40 EUR 2493,80 EUR 67,45 EUR 1821,15 EUR 67,45 EUR 13017,85 EUR 67,40 EUR 5122,40 EUR 67,35 EUR 134,70 EUR 67,35 EUR 2626,65 EUR 67,35 EUR 2357,25 EUR 67,35 EUR 2559,30 EUR 67,35 EUR 2559,30 EUR 67,30 EUR 2557,40 EUR 67,25 EUR 2488,25 EUR 67,20 EUR 9340,80 EUR 67,20 EUR 537,60 EUR 67,20 EUR 5712,00 EUR 67,15 EUR 2686,00 EUR 67,15 EUR 2686,00 EUR 67,15 EUR 4901,95 EUR 67,10 EUR 2549,80 EUR 67,10 EUR 2147,20 EUR 67,05 EUR 2480,85 EUR 67,10 EUR 5368,00 EUR 67,05 EUR 2480,85 EUR 67,05 EUR 603,45 EUR 67,10 EUR 1744,60 EUR 67,10 EUR 939,40 EUR 67,05 EUR 2682,00 EUR 67,05 EUR 871,65 EUR 67,05 EUR 5364,00 EUR 67,05 EUR 2480,85 EUR 67,05 EUR 4894,65 EUR 67,05 EUR 2614,95 EUR 67,20 EUR 3091,20 EUR 67,25 EUR 2152,00 EUR 67,20 EUR 403,20 EUR 67,20 EUR 12028,80 EUR 67,20 EUR 6115,20 EUR 67,20 EUR 3360,00 EUR 67,15 EUR 1544,45 EUR 67,15 EUR 3827,55 EUR 67,15 EUR 2686,00 EUR 67,25 EUR 2555,50 EUR 67,30 EUR 1682,50 EUR 67,25 EUR 3093,50 EUR 67,25 EUR 13450,00 EUR 67,25 EUR 4371,25 EUR 67,20 EUR 2553,60 EUR 67,15 EUR 2484,55 EUR 67,15 EUR 2686,00 EUR 67,15 EUR 8058,00 EUR 67,20 EUR 5040,00 EUR 67,20 EUR 8265,60 EUR 67,20 EUR 2620,80 EUR 67,20 EUR 13372,80 EUR 67,20 EUR 3360,00 EUR 67,20 EUR 2083,20 EUR 67,10 EUR 536,80 EUR 67,10 EUR 4629,90 EUR 67,10 EUR 1677,50 EUR 67,10 EUR 1006,50 EUR 67,10 EUR 1677,50 EUR 67,10 EUR 1006,50 EUR 67,10 EUR 2818,20 EUR 66,90 EUR 2676,00 EUR 66,90 EUR 2609,10 EUR 66,90 EUR 2742,90 EUR 67,10 EUR 5032,50 EUR 67,10 EUR 2348,50 EUR 67,10 EUR 939,40 EUR 67,05 EUR 5364,00 EUR 67,10 EUR 3891,80 EUR 67,05 EUR 10191,60 EUR 67,05 EUR 4425,30 EUR 67,00 EUR 2680,00 EUR 66,95 EUR 2678,00 EUR 66,90 EUR 2475,30 EUR 66,85 EUR 2607,15 EUR 67,00 EUR 5159,00 EUR 66,95 EUR 669,50 EUR 66,95 EUR 1941,55 EUR 67,05 EUR 8046,00 EUR 67,00 EUR 2345,00 EUR 67,00 EUR 201,00 EUR 67,00 EUR 2077,00 EUR 67,00 EUR 2613,00 EUR 67,15 EUR 738,65 EUR 67,15 EUR 2148,80 EUR 67,15 EUR 3021,75 EUR 67,10 EUR 13084,50 EUR 67,10 EUR 4294,40 EUR 67,05 EUR 1139,85 EUR 67,05 EUR 1475,10 EUR 67,10 EUR 2616,90 EUR 67,10 EUR 2616,90 EUR 67,05 EUR 2749,05 EUR 67,05 EUR 2614,95 EUR 67,20 EUR 604,80 EUR 67,15 EUR 1544,45 EUR 67,15 EUR 940,10 EUR 67,15 EUR 872,95 EUR 67,15 EUR 2148,80 EUR 67,10 EUR 2348,50 EUR 67,10 EUR 268,40 EUR 67,05 EUR 201,15 EUR 67,05 EUR 10526,85 EUR 67,10 EUR 1476,20 EUR 67,10 EUR 872,30 EUR 67,10 EUR 1342,00 EUR 66,95 EUR 2477,15 EUR 66,95 EUR 2410,20 EUR 67,05 EUR 938,70 EUR 67,05 EUR 2011,50 EUR 67,05 EUR 6839,10 EUR 67,10 EUR 2348,50 EUR 67,10 EUR 872,30 EUR 67,10 EUR 671,00 EUR 67,00 EUR 2479,00 EUR 67,10 EUR 5971,90 EUR 67,10 EUR 2549,80 EUR 67,05 EUR 871,65 EUR 67,05 EUR 804,60 EUR 67,05 EUR 804,60 EUR 67,00 EUR 10251,00 EUR 67,05 EUR 4961,70 EUR 66,95 EUR 1071,20 EUR 66,95 EUR 2477,15 EUR 67,00 EUR 2479,00 EUR 66,95 EUR 2477,15 EUR 66,95 EUR 2811,90 EUR 67,00 EUR 2345,00 EUR 67,00 EUR 335,00 EUR 67,15 EUR 268,60 EUR 67,20 EUR 3360,00 EUR 67,10 EUR 12212,20 EUR 67,15 EUR 3357,50 EUR 67,15 EUR 1678,75 EUR 67,15 EUR 67,15 EUR 67,15 EUR 1343,00 EUR 67,10 EUR 2549,80 EUR 67,05 EUR 2480,85 EUR 67,05 EUR 2346,75 EUR 67,05 EUR 335,25 EUR 67,05 EUR 2413,80 EUR 67,05 EUR 4023,00 EUR 67,05 EUR 804,60 EUR 67,05 EUR 7911,90 EUR 67,05 EUR 2614,95 EUR 67,00 EUR 2546,00 EUR 67,00 EUR 134,00 EUR 67,05 EUR 2682,00 EUR 67,00 EUR 2211,00 EUR 67,00 EUR 4891,00 EUR 67,00 EUR 3015,00 EUR 67,00 EUR 2345,00 EUR 67,00 EUR 1340,00 EUR 67,00 EUR 737,00 EUR 67,00 EUR 804,00 EUR 67,00 EUR 1139,00 EUR 66,85 EUR 2072,35 EUR 66,85 EUR 534,80 EUR 66,85 EUR 2607,15 EUR 66,80 EUR 2672,00 EUR 66,75 EUR 2603,25 EUR 66,70 EUR 2668,00 EUR 66,55 EUR 2662,00 EUR 66,55 EUR 2595,45 EUR 66,50 EUR 2593,50 EUR 66,50 EUR 66,50 EUR 66,45 EUR 2658,00 EUR 66,45 EUR 1461,90 EUR 66,45 EUR 398,70 EUR 66,70 EUR 5002,50 EUR 66,70 EUR 3335,00 EUR 66,70 EUR 2334,50 EUR 66,70 EUR 867,10 EUR 66,70 EUR 2001,00 EUR 66,75 EUR 5006,25 EUR 66,75 EUR 801,00 EUR 66,80 EUR 133,60 EUR 66,70 EUR 7337,00 EUR 66,75 EUR 3671,25 EUR 66,65 EUR 5265,35 EUR 66,65 EUR 2199,45 EUR 66,65 EUR 399,90 EUR 66,70 EUR 5002,50 EUR 66,70 EUR 333,50 EUR 66,65 EUR 2599,35 EUR 66,65 EUR 2599,35 EUR 66,65 EUR 999,75 EUR 66,55 EUR 1530,65 EUR 66,55 EUR 66,55 EUR 66,55 EUR 998,25 EUR 66,55 EUR 1464,10 EUR 66,55 EUR 931,70 EUR 66,70 EUR 2267,80 EUR 66,65 EUR 2332,75 EUR 66,60 EUR 2797,20 EUR 66,60 EUR 4395,60 EUR 66,75 EUR 5006,25 EUR 66,80 EUR 334,00 EUR 66,75 EUR 3337,50 EUR 66,80 EUR 4208,40 EUR 66,65 EUR 7864,70 EUR 66,60 EUR 4995,00 EUR 66,55 EUR 2462,35 EUR 66,60 EUR 2597,40 EUR 66,60 EUR 4995,00 EUR 66,55 EUR 2662,00 EUR 66,50 EUR 2527,00 EUR 66,55 EUR 2595,45 EUR 66,55 EUR 1131,35 EUR 66,55 EUR 1464,10 EUR 66,55 EUR 1131,35 EUR 66,80 EUR 2672,00 EUR 66,85 EUR 2339,75 EUR 66,85 EUR 6952,40 EUR 66,85 EUR 3543,05 EUR 66,85 EUR 2874,55 EUR 66,80 EUR 2338,00 EUR 66,85 EUR 2874,55 EUR 66,80 EUR 4475,60 EUR 66,90 EUR 3411,90 EUR 66,85 EUR 7554,05 EUR 66,85 EUR 267,40 EUR 66,85 EUR 3342,50 EUR 66,90 EUR 1471,80 EUR 66,85 EUR 200,55 EUR 66,80 EUR 5143,60 EUR 66,80 EUR 2538,40 EUR 66,80 EUR 2939,20 EUR 66,85 EUR 3743,60 EUR 66,85 EUR 3944,15 EUR 66,90 EUR 2676,00 EUR 66,80 EUR 2605,20 EUR 66,80 EUR 601,20 EUR 66,80 EUR 2004,00 EUR 66,85 EUR 2674,00 EUR 66,85 EUR 2674,00 EUR 66,90 EUR 7359,00 EUR 66,95 EUR 3950,05 EUR 66,90 EUR 2274,60 EUR 66,90 EUR 2676,00 EUR 67,00 EUR 2010,00 EUR 66,95 EUR 803,40 EUR 67,00 EUR 2881,00 EUR 67,10 EUR 2147,20 EUR 67,10 EUR 5032,50 EUR 67,35 EUR 1010,25 EUR 67,30 EUR 673,00 EUR 67,35 EUR 1885,80 EUR 67,30 EUR 3230,40 EUR 67,25 EUR 4236,75 EUR 67,25 EUR 5178,25 EUR 67,25 EUR 4304,00 EUR 67,25 EUR 1008,75 EUR 67,25 EUR 1546,75 EUR 67,25 EUR 2555,50 EUR 67,25 EUR 2555,50 EUR 67,25 EUR 2488,25 EUR 67,20 EUR 1680,00 EUR 67,20 EUR 1680,00 EUR 67,20 EUR 873,60 EUR 67,15 EUR 2551,70 EUR 67,25 EUR 5043,75 EUR 67,25 EUR 1479,50 EUR 67,25 EUR 4371,25 EUR 67,30 EUR 5047,50 EUR 67,30 EUR 874,90 EUR 67,30 EUR 67,30 EUR 67,30 EUR 3365,00 EUR 67,25 EUR 2622,75 EUR 67,25 EUR 2488,25 EUR 67,25 EUR 134,50 EUR 67,25 EUR 2353,75 EUR 67,40 EUR 5055,00 EUR 67,45 EUR 5058,75 EUR 67,40 EUR 6403,00 EUR 67,40 EUR 4313,60 EUR 67,50 EUR 2092,50 EUR 67,50 EUR 2025,00 EUR 67,50 EUR 1687,50 EUR 67,50 EUR 1080,00 EUR 67,50 EUR 4995,00 EUR 67,50 EUR 4050,00 EUR 67,45 EUR 607,05 EUR 67,50 EUR 4050,00 EUR 67,50 EUR 3982,50 EUR 67,50 EUR 6142,50 EUR 67,45 EUR 2495,65 EUR 67,50 EUR 5062,50 EUR 67,50 EUR 877,50 EUR 67,50 EUR 810,00 EUR 67,50 EUR 2025,00 EUR 67,50 EUR 6210,00 EUR 67,50 EUR 2700,00 EUR 67,50 EUR 1147,50 EUR 67,50 EUR 1485,00 EUR 67,50 EUR 67,50 EUR 67,50 EUR 405,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 67,03655 EUR 1495317,20 EUR e) Datum des Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Internet: www.krones.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49155 25.02.2019 ISIN DE0006335003 AXC0149 2019-02-25/12:26