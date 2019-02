Düsseldorf (ots) -



Zur Absicherung lieb gewonnener Dinge bietet die Provinzial Rheinland jetzt eine Geräteversicherung für elektronische Lieblingsteile, die individuell an den persönlichen Vorsorgebedarf angepasst werden kann. SICHER MEINS! sichert auch Risiken ab, die über den Schutz einer Hausratversicherung hinausgehen, wie beispielsweise Bruchschäden oder einfacher Diebstahl.



Es gibt sicher kaum einen Menschen, der nicht zumindest ein "Lieblingsteil" hat. Wäre da nicht eine Versicherung für genau diesen Gegenstand sinnvoll? SICHER MEINS! ist eine Versicherung für elektronische Geräte, auf die Kunden besonders viel Wert legen.



Die Geräteversicherung SICHER MEINS! richtet sich insbesondere an junge Kunden, mit in der Regel hochpreisigen elektronischen Geräten, die geschützt werden können. Neben mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten oder Wearables können Notebooks, Spielekonsolen, aber auch Projektor- und Heimkinoanlagen und Hi-Fi-Anlagen abgesichert werden. Auch Haushaltsgeräte hochwertige Kaffeemaschinen können mit SICHER MEINS! umfassend geschützt werden.



Versichert sind Schäden durch



- Bedienungsfehler - Bodenstürze, Bruchschäden und Flüssigkeitsschäden (nicht durch Witterungseinflüsse) - Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion) - Überspannung, Blitzschlag - Sabotage, Vandalismus - Motorschäden



Zusätzlich kann ein Diebstahlschutz vereinbart werden. Neben Einbruchdiebstahl aus den eigenen vier Wänden oder dem Auto kann damit auch einfacher Diebstahl oder Raub abgesichert werden.



Die Versicherungsdauer kann vom Kunden zwischen drei Monaten bis maximal 36 Monate bei mobilen Geräten und bis zu 60 Monate bei allen anderen Geräten ab dem Datum des Anschaffungserstkaufs gewählt werden. SICHER MEINS! ist ab 2,95 Euro monatlich verfügbar, der Diebstahlschutz ist zusätzlich ab 1,95 Euro monatlich erhältlich. SICHER MEINS! ist ein Produkt der ProTect Versicherung AG.



Weitere Informationen unter www.sichermeins.de



Pressekontakt: Christoph Hartmann Provinzial Rheinland Versicherung AG Pressesprecher und Leiter Unternehmenskommunikation Tel. 0211/978 2922 Fax: 0211/978 1759 Mobil: 0172-2063131 E-Mail: christoph.hartmann@provinzial.com