Bonn/Zürich (ots) - Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz veröffentlicht sein Beraterranking: Darin wurde Simon-Kucher & Partners als führend in Marketing und Vertrieb ausgezeichnet.



Das Schweizer Wirtschaftsmagazin "Bilanz" hat in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) vergangene Woche sein Ranking der besten in der Schweiz tätigen Beratungsunternehmen veröffentlicht. Dabei konnte die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher in der Kategorie "Marketing und Vertrieb" den ersten Platz belegen.



"Diese Auszeichnung unterstreicht das nachhaltige Vertrauen unserer Kunden in uns und unsere Dienstleistungen", sagte Jan Engelke, Managing Partner bei Simon-Kucher in der Schweiz. "Es freut uns sehr, dass wir erstmals auch in der Schweiz für unsere Kernkompetenzen als beste Berater ausgezeichnet wurden. Insbesondere in Zeiten von Digitalisierung sind unsere Beratungsinhalte rund um die Themen Monetarisierung, Vertriebs- und Marketingstrategien stark gefragt. Und genau dabei unterstützen wir unsere Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen."



Für die Studie wurden im Zeitraum zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 437 Schweizer Führungskräfte nach ihren Erfahrungen mit Unternehmensberatern befragt. Es ist nach 2009, 2012 und 2015 bereits das vierte Mal, dass das Magazin "Bilanz" in Zusammenarbeit mit der WGMB die besten Berater in der Schweiz kürt.



Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.



