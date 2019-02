München (ots) - 5,38 Millionen Zuschauer verfolgten letzte Woche am Dienstag die lineare Ausstrahlung der ersten beiden Folgen der 2. Staffel von "Charite".



Alle sechs Folgen der 2. Staffel stehen seit 12. Februar 2019 in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Mit Stand Samstag, 23. Februar 2019, verzeichnete "Charité" herausragende 2,2 Millionen Videoabrufe.



Morgen um 20:15 Uhr zeigt Das Erste die 3. Folge "Letzte Hoffnung" der historischen Eventserie mit Mala Emde, Jannik Schümann, Ulrich Noethen, Luise Wolfram, Artjom Gilz u. v. a. unter der Regie von Anno Saul. Die Drehbücher stammen von Dorothee Schön und Dr. Sabine Thor-Wiedemann. Redaktion der Serie haben Jana Brandt und Johanna Kraus vom MDR.



"Charité" - 2. Staffel ist eine Produktion der UFA FICITION in Koproduktion mit MIA Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm und der ARD Degeto für Das Erste. Mit freundlicher Unterstützung der Charité - Universitätsmedizin Berlin, unterstützt vom Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie.



Unter www.DasErste.de/Charite findet sich das umfangreiche Webspecial zur 2. Staffel.



