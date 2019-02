IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Halo Labs präsentiert sich auf der Gravitas Growth Conference in Vancouver

Halo Labs präsentiert sich auf der Gravitas Growth Conference in Vancouver

TORONTO, ON, 25. Februar 2019 - Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTC: AGEEF, DEUTSCHLAND: A9KN) (Halo oder das Unternehmen), ist ein Cannabis-Extraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und produziert, welches das am schnellsten wachsende Segment in der Cannabisindustrie ist. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass der CEO des Unternehmens, Kiran Sidhu, auf der bevorstehenden Gravitas Growth Conference einen Vortrag halten wird. Die Tagung findet am 28. Februar 2019 im Fairmont Pacific Rim Hotel in Vancouver statt.

Mr. Sidhu wird voraussichtlich am 28. Februar 2019 um 10:15 Uhr PST das Unternehmen präsentieren und auch an der Podiumsdiskussion Innovation in Cannabis um 10:50 Uhr PST teilnehmen. Mr. Sidhu steht während der gesamten Tagung für Einzelgespräche zur Verfügung. Investoren, die die Präsentation sehen möchten, können dies über den folgenden Live-Webinar-Link tun: https://zoom.us/webinar/register/WN_jkW7azbBT92c_9nRJlZ8TA

Über die Gravitas Growth Conference 2019

Die Gravitas Growth Conference 2019 ist Nordamerikas führende Wachstumsinvestitions-Konferenz, die führende institutionelle, Einzelhandels-, Familienunternehmen und vermögende Investoren mit mehr als 20 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika zusammenbringen soll. Die Konferenz findet am Donnerstag, den 28. Februar 2019 im Fairmont Pacific Rim Hotel, 1038 Canada Place, Vancouver, Kanada, statt. Die Tagungszeiten sind von 8:00 - 17:00 Uhr PST.

ÜBER HALO LABS

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der gesamten Cannabisbranche. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, nutzt eigene Verfahren und Produkte und hat seit der Firmengründung bereits mehr als 3,0 Millionen Gramm Öl und Konzentrat hergestellt. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen hat derzeit Betriebsstätten in Kalifornien, Nevada und Oregon und ist über eine strategische Partnerschaft auch in Lesotho (Afrika) vertreten. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46008

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46008&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA40637 21027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA4063721027

AXC0157 2019-02-25/13:03