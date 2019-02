Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Puma SE vor Jahreszahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 445 auf 417 Euro gesenkt. 2019 dürfte das erste Jahr des Sportartikelherstellers seit 2014 mit einem Umsatzrückgang werden, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2019 und die Folgejahre um durchschnittlich 7 Prozent und sieht die Aktie vor diesem Hintergrund als recht hoch bewertet an./edh/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 09:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006969603

