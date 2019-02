Die Gerüchte vom Freitag haben sich bewahrheitet. Barrick Gold strebt eine Übernahme von Newmont Mining an. Offenbar hat der zweitgrößte Goldproduzent der Welt relevante Aktionäre hinter sich gebracht. Die Übernahmewelle im Goldsektor rollt also weiter.

Bristow holt zum Gegenschlag aus

Anfang Januar schloss Barrick Gold die de-facto Übernahme von Randgold Resources ab (ausführlich hier). Deren CEO Mark Bristow wurde zum Vorstandschef des neuen Unternehmens und musste gleich einen Kopftreffer einstecken. Denn Newmont Mining, bis dato zweitgrößter Goldproduzent der Welt, schwang sich mit dem der Übernahme von Goldcorp zur klaren Nummer eins der Branche auf. Doch ob diese Transaktion durchgeht, wird inzwischen immer unwahrscheinlicher. Denn Barrick Gold holt nun zum großen Gegenschlag aus. Heute hat das Unternehmen aus Toronto den Aktionären von Newmont einen Zusammenschluss beider Unternehmen vorgeschlagen. Solch ein Unterfangen war bereits vor fünf Jahren gescheitert, was an der Uneinigkeit über den Sitz des Hauptquartiers und der Postenverteilung im Vorstand gelegen haben soll. Doch nun scheint Barrick genug Aktionäre des Wettbewerbes aus Denver hinter sich gebracht zu haben. Am wichtigtsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...