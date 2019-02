Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Symrise mit "Hold" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor lautete die Einstufung "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro. Analyst Patrick Roquas hob in einer am Montag vorliegenden Studie die Bedeutung des Tiernahrungsgeschäfts hervor, in das Symrise expandiere und das nahezu 20 Prozent des operativen Gewinns (Ebitda) ausmache. Gleichwohl sei dessen Attraktivität offenbar am Markt noch nicht wirklich erkannt. Der Experte erhöhte seine Prognosen. Die Margenerholung in diesem Jahr lasse sich besser abschätzen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 09:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-25/13:34

ISIN: DE000SYM9999