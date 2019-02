IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain kündigt neuen integrierten Minenabbauplan an und erhöht Jahresproduktion für Kupfer und Gold

Copper Mountain kündigt neuen integrierten Minenabbauplan an und erhöht Jahresproduktion für Kupfer und Gold

Minenbetriebsdauer stark verlängert dank 102% Anstieg der Reserven und deutliche Absenkung der Produktionskosten

Vancouver, B.C., 25. Februar 2019 - Copper Mountain Mining Corporation ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298826) freut sich, einen neuen integrierten Minenproduktionsplan ("Integrated Production Plan" oder "Plan") für die Copper Mountain Properties im Süden von British Columbia bekannt zu geben. Der Integrierte Produktionsplan sieht eine bescheidene Erweiterung der bestehenden Copper Mountain Mine ("CMM") auf 45.000 Tonnen pro Tag (tpd) vor und integriert die Produktion aus New Ingerbelle ("New Ingerbelle").

Top Ergebnisse zeigen einen Anstieg der Mineralreserven um 102%, einen Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Kupferäquivalenzproduktion um 27% auf 116 Millionen Pfund (in den ersten zehn Jahren), eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine um 12 Jahre auf 26 Jahre und ein Rückgang der Cash-Kosten C1 auf 1,87 US-Dollar pro Pfund im Vergleich zu dem vorherigen KMG-Produktionsplan, der im Technischen Bericht NI 43-101 für die Copper Mountain Mine des Unternehmens aus dem Jahr 2018 enthalten ist, der im November 2018 vorgelegt wurde.

Der Integrierte Produktionsplan beschreibt einen abgestuften Ansatz für die Investitionen in die Werkserweiterung und die Entwicklung von New Ingerbelle. Die erste Phase wäre die Anlagenerweiterung, die die Installation einer dritten Kugelmühle erfordert. Die Werkserweiterung könnte bereits im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein und wird voraussichtlich rund 25 Millionen US-Dollar kosten. Die zweite Phase betrifft die Entwicklung von New Ingerbelle, für die ein Kapital von rund 23 Millionen US-Dollar erforderlich ist. Der Barwert nach Steuern mit 8% Diskont gerechnet des Integrierten Produktionsplans für die Kupferbergwerke, einschließlich beider Wachstumsprojekte, beträgt rund 619 Mio. USD. Alle Kennzahlen sind auf einer 100%igen Basis. Alle Dollars sind in U.S. Dollars angegeben.

"Der neue integrierte Produktionsplan verändert den Betrieb von Copper Mountain vollständig", sagt Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Für minimales Kapital und minimales Risiko haben wir das Potenzial, einen signifikanten Wert zu realisieren, da wir erwarten, dass wir unsere jährliche Produktion steigern, die Gesamtlaufzeit der Minenproduktion verdoppeln, die Lebensdauer der Minen verlängern und die Stückkosten senken. Diese Wachstumsprojekte bauen auf einer bereits soliden operativen Basis auf, die es uns ermöglicht, den kurzfristigen Cashflow zu steigern und zu verbessern. In den nächsten zehn Jahren weist das Projekt keine negativen Cash-Flow-Jahre auf, und das Unternehmen prüft aktiv den Ersatz der bestehenden Schuldenpakete, die es ermöglichen würden, erhebliche Mittel aus den Cashflows zur Verfügung zu stellen, die die Gesamtliquidität des Unternehmens erhöhen würden".

Copper Mountain hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Copper Mountain Mine ("Technical Report") eingereicht, der den neuen integrierten Produktionsplan und die Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen auf SEDAR (www.sedar.com) enthält.

Highlights

Highlights aus dem Integrierten Produktionsplan, der eine Erweiterung der bestehenden Fabrik auf 45.000 T/Tag und die Integration von New Ingerbelle beinhaltet, sind im Folgenden aufgeführt.

Kapital- und Betriebskosten

Die anfänglichen Kapitalkosten, die erforderlich sind, um den Durchsatz auf 45.000 T/Tag zu erhöhen, werden auf rund 25,2 Millionen US-Dollar geschätzt. Dies beinhaltet die Installation der dritten Kugelmühle und andere erforderliche Ausrüstungskosten, nicht aber die tatsächlichen Kosten der Kugelmühle, da die Gesellschaft die Mühle bereits gekauft hat. Der Kapitalbedarf für die Inbetriebnahme der Grube New Ingerbelle wird auf ca. 22,7 Mio. USD geschätzt, der größte Teil davon für die Fertigstellung einer kurzen Brücke von New Ingerbelle zur Kupferbergwerksseite. Die Gesellschaft erwartet, dass die Entwicklung von New Ingerbelle etwa 24 Monate dauern wird. Siehe Anhang 3 für eine Darstellung des vorgeschlagenen Standortkonzeptes. Der Technische Bericht ging davon aus, dass die Vortriebsarbeiten für New Ingerbelle durch Contract-Mining abgeschlossen werden und nicht in das Anfangskapital einbezogen wurden, da New Ingerbelle nun in den Produktionsplan der Kupferbergwerke integriert ist. Wie nach IFRS erforderlich, werden in Perioden, in denen die Strippquote die durchschnittliche Lebensdauer der Strippquote übersteigt, die Mehrkosten über die erwarteten Kosten der Strippquote als Investitionen behandelt und abgeschrieben. Alle Abfälle während der Laufzeit des Minenproduktionsplans, die über der durchschnittlichen Streifenquote in einem Jahr liegen, werden als solche behandelt, einschließlich der Entwicklung von New Ingerbelle.

Die Gesamtlaufzeit des minenunterstützenden Kapitals für CMM wird auf 214 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Großteil des nachhaltigen Kapitals entfällt auf den Ersatz mobiler Bergbaumaschinen.

Die durchschnittlichen Cash-Kosten von C1, bereinigt um Produktkredite, betragen für die ersten zehn Jahre ab 2020 etwa 1,74 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 1,87 US-Dollar pro Pfund Kupfer über die gesamte Lebensdauer der Mine. Die Gesamtkosten der Betriebseinheiten werden auf 9,92 USD pro gefräster Tonne geschätzt, was Bergbaukosten von 2,10 USD pro gefräster Tonne und Verarbeitungskosten von 4,44 USD pro gefräster Tonne beinhaltet. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Einzelkosten.

Betriebsstückkosten

Bergbau (US$ pro abgebauter US$2.10

Tonne)

Verarbeitung (US$ pro Tonne US$4.44

gemahlen)

G&A (US$ pro Tonne gefräst) US$0.36

Gesamtbetriebskosten der Mine (US$ US$9.92

pro Tonne

gefräst)

Alle Kapital- und Betriebskosten gehen von einem langfristigen Wechselkurs des Kanadischen Dollar zum US-Dollar von 1,32 zu 1 aus.

Projektwirtschaft

Der Barwert nach Steuern für die Werkserweiterung und Integration von New Ingerbelle beträgt unter der Annahme eines Diskontierungssatzes von 8% 619 Mio. USD. Die Ökonomie basiert auf einem Wechselkurs des Kanadischen Dollars zum US-Dollar von 1,32 zu 1 und einem Konsens über die Metallpreise, der in den ersten vier Jahren variiert und langfristige Metallpreise von 3,18 US-Dollar pro Pfund Kupfer, 1.314 US-Dollar pro Unze Gold und 17,75 US-Dollar pro Unze Silber aufweist. Eine Sensitivitätsanalyse für unterschiedliche langfristige Kupferpreise wurde für den Barwert nach Steuern (8%) durchgeführt und die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

Langfristiger Barwert nach

Kupferpreis (US$ pro Steuern

Pfund (8%)

-10% 435 Millionen

US-Dollar

3,18 $ (langfristiger 619 Millionen US-Do

Konsens) llar

+10% 799 Millionen

US-Dollar

Mineralreserven und Mineralressourcen

Das Copper Mountain Operation Mineralreservat hat sich im Vergleich zum 1. September 2018 mehr als verdoppelt. Die Mineralreserve ist in der Mineralressource enthalten, und das Inkrafttreten der Mineralreserve und der Mineralressource ist der 1. Januar 2019. Eine Zusammenfassung der Mineralreserven und Mineralressourcen finden Sie unten.

Copper Mountain Betrieb Mineralreserven

Tonnen KupferGold SilbeKupfer Gold Silber

r

(g/t

(000s)(%) (g/t)(Mio Pf(Ž000 (Ž000

und Unzen Unzen

Bewährt

CMM 81,768 0.32 0.09 1.55 571 233 4,067

Grube

Neue 60,455 0.26 0.16 0.52 346 315 1,016

Ingerbelle

Grube

Zwischen142,2230.29 0.12 1.11 916 548 5,083

summe

(Pit)

Vorratshaltu56,124 0.16 0.04 0.45 196 72 814

ng

Insgesam198,3460.25 0.10 0.92 1,112 620 5,897

t

bewährt

Wahrscheinlic

h

CMM Grub93,301 0.23 0.07 0.98 473 225 2,938

e

Neue 132,3550.23 0.14 0.46 669 614 1,952

Ingerbelle

Grube

Zwischen225,6560.23 0.12 0.67 1,142 838 4,890

summe

(Pit)

Vorratshaltu- - - - - - -

ng

Gesamt 225,6560.23 0.12 0.67 1,142 838 4,890

Wahrscheinli

ch

Bewährt &

Wahrscheinli

ch

CMM Grub175,0690.27 0.08 1.24 1,043 457 7,005

e

Neue 192,8100.24 0.15 0.48 1,015 929 2,968

Ingerbelle

Grube

Zwischen367,8790.25 0.12 0.84 2,058 1,386 9,973

summe

(Pit)

Vorratshaltu56,124 0.16 0.04 0.45 196 72 814

ng

Bewährt & 424,0020.24 0.11 0.79 2,254 1,458 10,787

Wahrscheinli

ch

Mineralreserve-Notizen:

1. Die JORC- und CIM-Definitionsstandards für

Mineralreserven wurden eingehalten.

2. Mineralreserven wurden mit Hilfe der Bergbauoberfläche

vom

1. Januar 2019 generiert.

3. Mineralreserven werden mit einem Cut-off-Gehalt von

0,10% Cu ausgewiesen.

4. Mineralreserven werden unter Verwendung langfristiger

Kupfer-, Gold- und Silberpreise von 2,75

lb, 1.250 $/oz und 16,50 $/oz ausgewiesen.

5. Um Mineralreserven zu definieren, ist eine

durchschnittliche Kupferprozessausbeute von 80%, eine

Goldausbeute von 68% und eine Silberprozessausbeute von

71% erforderlich.

basierend auf geometallurgischen Bereichen.

6. Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,78 t/m3.

7. Lagerhallenqualitäten sind Näherungswerte, die auf

Ergebnissen der Qualitätskontrolle basieren.

8. Lagerbestände in Tonnen und Qualitäten basierend auf

dem

Production Grade Prozess.

Copper Mountain Mining Mineralische Ressourcen (basierend

auf einem Cut-off-Grad von 0,10%

Cu)

TonnenKupferGold SilberKupferGold Silber

(000s(%) (g/t) (g/t) (M lbs(M oz)(M oz)

Gemessen

CMM 100,610.29 0.09 1.30 632 0.282 4.21

6

Neue 60,4650.26 0.16 0.51 341 0.313 0.99

Ingerbelle

Gesamt 161,080.27 0.12 1.01 973 0.595 5.21

gemessen 1

Angezeigt

CMM 228,080.21 0.08 0.77 1,057 0.568 5.65

8

Neue 159,550.23 0.14 0.45 809 0.739 2.33

Ingerbelle 1

Gesamtz387,630.22 0.11 0.64 1,866 1.31 7.98

ahl 9

der

angezeigten

Gesamt M&I

CMM 328,700.23 0.08 0.93 1,690 0.85 9.86

4

Neue 220,010.24 0.15 0.47 1,149 1.05 3.33

Ingerbelle 6

Gesamt 548,720.24 0.11 0.75 2,839 1.90 9.86

M&I 0

Abgeleitet

CMM 131,250.19 0.08 0.57 560 0.322 2.39

4

Neue 106,000.22 0.13 0.41 512 0.453 1.40

Ingerbelle 0

Summe 237,250.21 0.10 0.50 1,071 0.776 3.79

der 4

abgeleitete

n

Hinweise auf Mineralressourcen:

1. Die Mineralressourcen wurden anhand der Minenoberfläche vom 1. Januar 2019 für die Copper Mountain Mine geschätzt.

2. Mineralische Ressourcen werden durch eine Cu-Grubenhülle von 3,50 $/lb begrenzt.

3. Die Cut-off-Qualität basiert nur auf der Kupferqualität.

4. Mineralressourcen sind inklusive Mineralreserven, beinhalten aber kein lagerhaltiges Material.

5. Mineralressourcen werden bei einem Grenzwert von 0,10% ausgewiesen.

6. Aufgrund von Rundungen können Summen nicht addiert werden.

Erklärung der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Peter Holbek, B.SC (Hons), M.Sc., P. Geo. Herr Holbek ist Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die unternommen wird, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren, relevant ist. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in diese Pressemitteilung zu, die auf ihren Informationen in der Form und im Kontext, in der sie erscheinen, basieren.

Qualifizierte Personen

Die Mineralressourcenschätzung für die Copper Mountain Mine wurde von Herrn Peter Holbek, B.Sc (Hons), M.Sc., P. Geo, Vizepräsident, Exploration of Copper Mountain Mining Corporation, erstellt. Herr Holbek ist die qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Mineralressource in diese Pressemitteilung zu und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralressourcen genehmigt.

Herr Stuart Collins, P.E., dient als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und ist die qualifizierte Person für Informationen über die technischen Informationen und die Mineralreserve der Kupferbergwerke. Herr Collins ist unabhängig vom Unternehmen und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert derzeit etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die Produktion im Jahr 2020 auf über 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr steigt. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte, entwicklungsstufige Eva Copper Project in Queensland, Australien, und ein umfangreiches, 4.000 km2 großes, sehr zukunftsträchtiges Landpaket im Gebiet des Mount Isa. Copper Mountain handelt an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C".

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Im Namen des Vorstands von

Copper Mountain Mining

"Gil Clausen"-

Gil Clausen, P.Eng.

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Letitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

604-682-2992 E-Mail: letitia.wong@cumtn.com oder

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 ext. 238 E-Mail: Dan@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Diese Pressemitteilung enthält die erwarteten Ergebnisse des Integrierten Produktionsplans für die Kupferbergwerke, steht jedoch noch unter dem Vorbehalt einer Baubeschluss des Vorstands der Gesellschaft und des Partners des Unternehmens, der Mitsubishi Materials Corporation (MMC). Die Leser werden auf die Dokumente verwiesen, die vom Unternehmen auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden, insbesondere auf die neuesten Berichte, die wichtige Risikofaktoren identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Änderungen an zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben.

ANHANG 1:

Produktionsprofilvergleich: Produktionsplan 2018 vs. Integrierter Produktionsplan

ANHANG 2: Geplantes Flowsheet für die 45ktpd Anlagenerweiterung

ANHANG 3: Vorgeschlagenes Standortkonzept

