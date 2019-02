München (www.aktiencheck.de) - Ein ausgeweiteter Zollkrieg würde China und den USA erheblich schaden, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Chinas Exporte in die USA könnten um 171,3 Milliarden Euro zurückgehen, die US-Exporte nach China um 51 Milliarden Euro, wenn beide Seiten Zölle von 25 Prozent auf alle Waren erheben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...