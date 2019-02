Linz (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird es für den Ungarischen Forint wieder spannender, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Morgen stehe der Zinsentscheid der Nationalbank auf der Agenda. Wir erwarten hier keine Veränderung, da sich die Inflation weiter beruhigt, so die Oberbank. Im Januar habe die Teuerung bei 2,70% gelegen. Das zweite Highlight in der Woche seien am Freitag die Daten zum Wirtschaftswachstum. Hier würden vom Markt 5,00% erwartet, was nach Meinung der Oberbank leicht zu hoch gegriffen sei. Wir erwarten daher den Forint etwas schwächer, für diese Woche, mit Werten Richtung 320,00, so die Oberbank. (25.02.2019/alc/a/a) ...

