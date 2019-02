Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine 90% Anleihe (ISIN DE000PR8E2G7/ WKN PR8E2G) der BNP Paribas auf den EURO STOXX Select Dividend 30-Index (ISIN CH0020751589/ WKN A0C4HG) vor."There ist no free lunch", heiße es an der Börse. Konkret bedeute das: Wer mehr Risiko gehe, habe höhere Renditechancen - und umgekehrt. Angesichts der aktuellen Situation müssten Anleger diese Erkenntnis für sich als Maßstab nehmen und entscheiden, was sie wollten: Jetzt europäische Aktien kaufen? Das bedeute die volle Portion Risiko. Denn Kursniveau und Sentiment seien fast exakt genauso hoch wie Anfang Dezember 2018. Zur Erinnerung: Danach sei eine heftige Kurskorrektur gefolgt. ...

