Die Goldman Sachs Analysten sind der Meinung, dass die Gemeinschaftswährung fallen wird, da sich die Konjunkturaussichten in der Eurozone weiter abschwächen. Wichtige Punkte "Februar Flash PMIs der Eurozone waren durchwachsen Die Binnenkonjunktur scheint sich zu halten (robuster Dienstleistungssektor in Deutschland, Erholung in Frankreich trotz anhaltender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...