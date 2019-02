Der Umbau bei General Electric (GE) ist in vollem Gange. Am Montag wurde bekannt, dass der Mischkonzern Danaher für 21,4 Milliarden Dollar die Biopharma-Sparte der Industrie-Ikone übernehmen wird. An der Börse findet der Deal breite Zustimmung, die Aktie von GE springt deutlich an und legt vorbörslich bereits über zehn Prozent zu.

