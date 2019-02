Die Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt für gute Laune und schiebt DAX und Ölpreise zum Wochenstart an. Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Star-Investor Warren Buffett hingegen hat am Wochenende einen überraschend hohen Quartalsverlust gemeldet. Was steckt dahinter und wie agieren die Derivate-Anleger im aktuellen Umfeld? Aktuelle Einschätzungen von Kemal Bagci, direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas.