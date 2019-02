In diesem Jahr tendieren die Weltbörsen einheitlich nach oben - das beste Umfeld für trendstarke Aktien. Das TSI-System identifiziert kontinuierlich die stärksten Werte am Markt. Aktuell ist Nordex einer der Top-Favoriten des Systems. Der TSI-Fonds hat das Unternehmen bereits vor einigen Wochen in das Portfolio aufgenommen und profitiert nun von dem anhaltenden Trendverhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...