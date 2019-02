Wien (www.fondscheck.de) - Die Cording Real Estate Group, Teil der Edmond de Rothschild Immobilieninvestment- und Management-Plattform, hat Felix Jethon zum Head of Fund Management Germany befördert, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Position betreue er weiterhin das Mandat eines deutschlandweiten Büroimmobilienportfolios aus zehn Objekten. Zusätzlich sei er künftig für das Portfolio eines Joint Ventures zwischen Cording und Partnern aus dem In- und Ausland mit Fokus auf Investitionen in Industrie- und Logistikimmobilien sowie das Fondsmanagement weiterer Vehikel des Unternehmens in Deutschland verantwortlich. ...

