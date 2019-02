IRW-PRESS: LeanLife Health Inc.: LeanLife unterzeichnet mit Ecovatec Absichtserklärung für die Test- und Produktionsphase

LeanLife unterzeichnet mit Ecovatec Absichtserklärung für die Test- und Produktionsphase

VANCOUVER, British Columbia, 25. Februar 2019: LeanLife Health Inc. (CSE: LLP) (das Unternehmen) - ein Anbieter von Lebensmittelprodukten auf pflanzlicher Basis - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) mit Ecovatec Solutions Inc. (Ecovatec), einem kanadischen Hersteller von Nutrazeutika unterzeichnet hat, der LeanLife Health seine Test- und Produktionsanlagen zur Verfügung stellen wird.

Die Absichtserklärung ebnet LeanLife den weiteren Weg von der Test- und Probenphase hin zur mittel- bis langfristigen Produktion seiner einzigartigen, patentierten Omega-3-Produkte auf pflanzlicher Basis. Ecovatec verfügt über eine Produktionsanlage in Abbotsford (British Columbia, Kanada), die dem neuesten Stand der Technik entspricht.

LeanLife hat die Absicht, im Anschluss an die Unterzeichnung einer Vereinbarung für die erste Testphase ein neues, hocheffizientes und hygienisches Herstellungsverfahren für die Massenproduktion zu validieren. Die Testphase eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, zusätzliche Verbesserungen in das Produktionsverfahren einzubringen und das IP-Portfolio des Unternehmens zu erweitern. LeanLife geht davon aus, dass diese erste Phase unmittelbar nach der Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung eingeleitet werden kann.

Nach dem erfolgreichen Probelauf des neuen Verfahrens werden Proben gezogen und untersucht, um die Produktqualität zu testen. Danach werden weitere Proben hergestellt und an Kunden übermittelt, damit diese ihre eigene Bewertung abgeben können.

Die LOI sieht außerdem vor, dass LeanLife nach Validierung der Produktqualität eine Phase-II-Vereinbarung für die Zwischenproduktion unterzeichnet, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte unmittelbar auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen. Im Rahmen der LOI hat LeanLife außerdem die Möglichkeit, eine Phase-III-Vereinbarung für die langfristige Produktion abzuschließen, falls die Kundennachfrage mittelfristig rascher steigt als erwartet.

Die Erstproduktion erfolgt in der Anlage von Ecovatec, wobei LeanLife die erforderlichen Gerätschaften und Verfahren bereitstellt. Es handelt sich um ein Lohnfertigungsabkommen, mit dem das Unternehmen sein geistiges Eigentum schützt. Für LeanLife hat dies den Vorteil, dass es die Gemeinkosten und den Kapitalaufwand für den Ankauf einer eigenen Anlage einsparen, und dennoch sofort mit der Vermarktung seiner innovativen Nahrungsmittelprodukte auf pflanzlicher Basis beginnen kann.

Der Abschluss dieser Absichtserklärung markiert einen wichtigen Meilenstein für LeanLife Health, da sie dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, umgehend mit der Vermarktung zu beginnen, ohne sich in hohe Gemeinkosten stürzen zu müssen. Leanlife hat die Absicht, Proben seiner pflanzlichen Nahrungsmittelprodukte an zukünftige Kunden zur Bewertung übergeben und daneben die bereits eingelangten Produktaufträge zu bearbeiten. Nach dem Abschluss einer definitiven Vereinbarung werden wir von Leanlife demnach in der Lage sein, noch in diesem Jahr Umsätze zu generieren und gleichzeitig das von uns entwickelte Verfahren zu schützen, meint CEO Stan Lis.

Über LeanLife Health und den Omega-3-Markt

Die Produkte von LeanLife Health sind lagerfähige Extrakte aus Flachssamen, einer wertvollen Omega-3-Quelle auf pflanzlicher Basis, welche die Produkte mit entscheidenden Vorteilen als Nahrungsergänzung ausstattet.

Die Produkte kommen als Nahrungsmittelzusatz oder als Nutrazeutika zum Einsatz und werden bei der Herstellung von Brot, Nudeln, Käse, Joghurt und Milchprodukten für den europäischen Markt verwendet.

Die von LeanLife Health entwickelten und marktführenden Omega-3-Produktformulierungen sind absolut hochwertig und frei von Cholesterin. Die Produkte sind als Öle, Emulsionen und Pulver erhältlich.

Laut einem Bericht von Grand View Research, Inc. erzielte der globale Omega-3-Markt im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf über 57 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stan Lis, CEO

604-764-0518

SLis@LeanLifeHealth.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf welche das Unternehmen größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, mit Großunternehmen der Lebensmittelbranche zu konkurrieren; ob der Verkauf der möglicherweise entwickelten Produkte profitabel sein wird; und ob im Rahmen der Vertriebsvereinbarung Umsätze generiert werden können. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE CSE HAT DEN INHALT DIESER MELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

