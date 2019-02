Ericsson plant, die Antennen- und Filterabteilung von Kathrein zu akquirieren.

Die Akquisition umfasst neben dem Antennen- und Filtergeschäft für Mobilfunknetze die Übernahme von rund 4000 hochqualifizierten Fachleuten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb an mehr als 20 Standorten - darunter in Deutschland, Rumänien, den USA, Mexiko und China. Bei der Akquisition handelt es sich um einen Asset-Deal, bei dem bestimmte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Ericsson zum Abschluss erworben werden, was voraussichtlich im dritten Quartal 2019 erwartet wird. Der Bereich soll als separate Einheit in ...

