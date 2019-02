Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Die Regulierungsbehörden der USA und Großbritanniens wollen sicherstellen, dass der billionenschwere Derivatehandel und das Clearing nach dem Brexit reibungslos weiterläuft. Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Bank of England und die U.K. Financial Conduct Authority wollen sich abzustimmen, um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes zu gewährleisten, wenn Großbritannien am 29. März, wie derzeit geplant, aus der Europäischen Union ausscheidet - unabhängig davon, ob ein Abkommen abgeschlossen wird oder nicht.

Die CFTC erklärte, sie werde die regulatorischen Erleichterungen, die derzeit EU-Unternehmen gewährt werden, auf britische Unternehmen zum Zeitpunkt des Brexits ausdehnen. Unterdessen haben die britischen Behörden bestätigt, dass US-Unternehmen weiterhin in der Lage sein werden, Dienstleistungen in Großbritannien im Falle eines Brexits ohne Abkommen im Rahmen eines vorübergehenden Anerkennungssystems zu erbringen, bevor sie endgültige Entscheidungen über die regulatorische Gleichwertigkeit treffen.

"London ist und bleibt ein globales Zentrum für den Handel und das Clearing von Derivaten", sagte der CFTC-Vorsitzende J. Christopher Giancarlo. "Ich freue mich, diese wichtigen Maßnahmen ankündigen zu können. Sie bilden eine Brücke über den Brexit durch einen dauerhaften regulatorischen Rahmen, auf dessen Grundlage der florierende Derivatemarkt zwischen Großbritannien und den USA weiter bestehen kann."

Die Vereinbarung wurde von Philip Hammond, dem britischen Finanzminister, begrüßt. "Die Maßnahmen, die wir heute mit unseren Partnern in den USA getroffen haben, werden sicherstellen, dass die Märkte weiterhin ohne Unterbrechung gedeihen können, und sind ein weiteres Beispiel für die besonderen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern", sagte Hammond.

Die Aussicht auf einen No-Deal-Brexit gab zunächst Anlass zu der Sorge, dass Derivatekontrakte im Wert von Billionen Pfund von London nach Kontinentaleuropa verschoben werden müssen, was die Marktliquidität beeinträchtigt hätte. Die europäischen Regulierungsbehörden haben den Derivatehändlern innerhalb der EU jedoch vergangene Woche zugesichert, dass sie den größten Londoner Clearingstellen im Falle eines Brexits ohne Abkommen sofort eine formelle Anerkennung erteilen würden.

