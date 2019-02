Beflügelt von der starken Vorstellung der Edelmetalle nahm der Philadelphia Gold/Silver Index zuletzt so richtig Fahrt auf. Wenn Sie unsere Kommentare an dieser Stelle verfolgen, dann kam diese Entwicklung nicht sonderlich überraschend. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 12.02. mit dem Titel "Philadelphia Gold/Silver Index - Wird die Aufwärtsbewegung fortgesetzt?" hieß es u.a. "[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...