Die Märkte haben auf die neue Hoffnung im Zollstreit zwischen den USA und China positiv reagiert.



Und andere Baustellen? Das Thema Brexit werde vom Markt im Moment etwas beiseite geschoben, so Marktexperte Arthur Brunner von der ICF Bank. Teilweise sei ein harter Brexit sogar schon eingepreist, so seine Einschätzung. Ob der Blick im Moment eher auf die Aktien-oder die Anleihemärkte lohnen könnte und was es mit Fußball-Anleihen auf sich hat, erklärt er im Interview.