Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er rechne bei dem Gabelstaplerhersteller mit einem starken organischen Wachstum, auch wenn sich die für die Branche wichtige deutsche Industrieproduktion nur schwach entwickelt habe, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Montag vorliegenden Studie. Das strukturelle E-Commerce-Wachstum dürfte dazu beigetragen haben, dass Kion dem Sektor im vierten Quartal weiterhin überlegen war./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 08:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 08:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-02-25/15:59

ISIN: DE000KGX8881