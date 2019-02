Volkswagen hat im Werk Zwickau für einige hundert Beschäftigte für die nächsten 15 Wochen (!) Kurzarbeit angemeldet! Als Grund dafür nennt man Versorgungsengpässe bei Lieferanten. Zuerst berichtete "Radio Zwickau" darüber. Na ja, 15 Wochen lang Versorgungsengpässe bei Lieferanten? Das hört sich nach einem ziemlich langen Zeitraum an. Nicht doch der Konjunktureinbruch? Nein, glauben wir mal den Aussagen von Volkswagen. Betroffen sei nach Angaben von Volkswagen die Golf-Produktion an einer von zwei Fertigungslinien. Auf die Aktie hat das jedenfalls keinen Einfluss, sie steigt heute um 3,3%.

Wirecard

In den letzten Tagen war das spezifische Verbot von Leerverkäufen nur in der Wirecard-Aktie von zahlreichen Medien sehr negativ kommentiert worden. Denn schließlich begründete die BaFin dieses gezielte Verbot auch damit, dass das Marktvertrauen (also in den Gesamtmarkt) ernsthaft gefährdet ...

