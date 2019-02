Es ist der Wahnsinn: Die Nummern Eins, Zwei, Vier und Vierzehn der größten Goldproduzenten weltweit könnten unter der Rigide von Barrick Gold (WKN: 870450) und Newmont Mining (WKN: 853823) verschmelzen. Damit entstünde der mit weitem Abstand weltgrößte Goldproduzent. Das könnte der Startschuss für eine Mega-Rally im Minensektor werden.

Seit Wochen schreibe ich, warum die neue Barrick Gold eine hervorragende Langfristanlage im Goldsektor sein dürfte. Heute erfolgt die nächste große Überraschung für Anleger. Es ist die bedeutendste Nachricht, die der Goldsektor seit Jahrzehnten erlebt. Die beiden wichtigsten und größten Goldkonzerne werden zu einem Goldgiganten verschmelzen. Was bedeutet das für Anleger?

Barrick Gold macht Newmont-Aktionären ein Angebot

Schon am Freitag kursierten Gerüchte aus den innersten Zirkeln der beiden Goldminenriesen Newmont Mining und Barrick Gold, die gegenüber Bloomberg nahelegten, dass man sich seit Monaten in Gesprächen befände, die am Ende den größten Goldkonzern der Welt entstehen lassen könnten.

Am Freitag wurde offenbar ein Brief an die Newmont-Zentrale zugestellt, in dem der Vorstand darüber informiert wurde, dass Barrick über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 1.000 Aktien von Newmont erworben hätte, wobei dies nicht öffentlich bestätigt wurde.

Es handelte sich hierbei natürlich erst um die Vorhut. Als Aktionär wird Barrick immer zeitnah über Entwicklungen informiert und darf Einsicht in die Bücher nehmen.

So war bereits zum Wochenende hin klar, dass hier etwas im Busch ist. Den Markt mit derartigen "Spekulationen" zu konfrontieren, wäre nicht lange gut gegangen.

Darum macht das Management vor Börseneröffnung heute Nägel mit Köpfen.

"Die Kombination von Barrick und Newmont wird das eindeutig beste Goldunternehmen der Welt mit dem größten Portfolio an Tier One-Goldanlagen schaffen", so Mark Bristow, der frischgebackene CEO von Barrick.

Aus Sicht von Newmont besteht noch Nachbesserungspotenzial

Newmont-Aktionäre würden nach derzeitigem Stand 2,5694 Barrick-Aktien für jede Newmont-Aktie erhalten, so das Unternehmen.

Das bedeutet einen Preis von etwa 33 US$ pro Newmont-Aktie, was den Konzern ...

